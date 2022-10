Tradurrutia, profesionales multilingües de la traducción y la interpretación Emprendedores de Hoy

Un elemento esencial en todas las relaciones humanas, ya sean personales o empresariales, es la comunicación. En los negocios, las barreras idiomáticas o bien las especificidades de la jerga de cada sector pueden ser la diferencia entre garantizar relaciones y cerrar acuerdos o no hacerlo.

Sin embargo, para solucionar estas situaciones existe el rol de los traductores e intérpretes: un grupo de profesionales que cuentan con un bagaje de conocimientos tanto del idioma como de la cultura de uno o varios países, lo que les permite ofrecer servicios con los que facilitar las comunicaciones entre personas, empresas y sectores industriales.

Tradurrutiaes ese equipo de referencia conformado por este tipo de profesionales que, además, cuentan con amplios conocimientos informáticos para así ofrecer un servicio integral de traducción, interpretación, gestión de proyectos, transcripción y subtitulación de material audiovisual, entre otros.

Tendiendo puentes de la mano de Tradurrutia Tradurrutia es una pyme del sector de las comunicaciones que se desempeña en diferentes áreas profesionales. Su objetivo es facilitar los contenidos, ser la voz y un puente de comunicación tanto de empresas como de personas. Desde la gestión de proyectos editoriales para Oxford University Press, a traducciones para el Grupo ONCE, CEE de Inditex, Tragsatec, Oxfam Internacional y diferentes administraciones nacionales, también porta la voz de representantes internacionales de las Naciones Unidas como Ban Ki-moon, António Guterres, así como a figuras del mundo de la cultura como el diputado de la DUMA y campeón mundial de ajedrez Anatoli Kárpov, a directores de cine y personalidades como Joe Dante durante el Festival de Cine Fantástico de Vilagarcía de Arousa en Galicia.

Actualmente, el equipo de Tradurrutia está compuesto por cinco profesionales con licenciatura en traducción que dominan el español y gallego como lenguas nativas y suman sus muchos años de experiencia y vida en el extranjero en inglés, francés, portugués y alemán. Todo ello va de la mano con conocimientos expertos en materia legal, financiera, laboral, industrial e informática, de forma a ofrecer un servicio integral en diferentes áreas que incluyen la traducción, traducción jurada, interpretación simultánea, interpretación en remoto y para congresos, servicios audiovisuales y de grabación de voz, y mucho más. Los clientes son de más variopinto, desde individuos que necesitan una traducción jurada de títulos, actas o contratos, a especialistas y empresas del ámbito de las ciencias, la producción industrial, directivos de juntas de administración, universidades y entidades públicas, entre otros.

Tradurrutia y sus 6 áreas de trabajo Los servicios que ofrece Tradurrutia están principalmente orientados a 6 áreas principalmente. Una de ellas es la gestión de proyectos, para la que ofrecen tanto coordinación de personal como recursos para proyectos lingüísticos. Asimismo, se encargan de la organización de congresos gestionando equipos técnicos, cabinas salas e intérpretes para eventos públicos de gran difusión.

En el área de traducción y la revisión de contenidos, trabajan con todo tipo de formatos como MS Office, páginas HTML, XML y PHP, así como con contenidos en maquetación (IDML) para recortar tiempos y, por lo tanto, costes. Entre las traducciones, además de las simples, ofrecen traducción jurada de documentos oficiales, acuerdos entre particulares o informes. La interpretación simultánea es otra de sus especialidades y ofrecen este servicio para reuniones, talleres y congresos, ya sea in situ o de forma remota, de manera que cada usuario elige su idioma de preferencia y la comunicación fluye en directo sin interrupción.

Y como ya se apuntaba, muchos de estos clientes necesitan completar el servicio con maquetación para trabajos de impresión, edición web, procesamiento de textos/imágenes por medio de programas OCR y servicios audiovisuales como subtitulación de vídeos, transcripción archivos de audio o vídeo, o la ejecución de la parte técnica para realizar una interpretación a distancia de un evento o reunión, así como para su difusión por streaming en diversas plataformas como Youtube, StreamYard o Facebook Live.

No se trata de la única empresa con esta amalgama de capacidades, pero su modus operandi es la de una pyme honesta, que abarca más volumen de trabajo del que es capaz de gestionar con calidad y donde nunca falta una comunicación eficaz y cercana con sus clientes, proveedores y miembros. Cada proyecto que llega se analiza con celo y se ejecuta con todo el rigor, de forma que los clientes de cartera llevan ya 15 años afianzados y con la intención de mantenerlos independientemente de la coyuntura económica y de los avatares del mercado.



