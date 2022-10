Filmin estrena el próximo viernes 28 de octubre, solo en cines, el largometraje "Varsovia 83: Un asunto de Estado". Dirigido por el polaco Jan P. Matuszynski ("El rey de Varsovia"), el film se ambienta en su país a principios de los años 80, cuando la población vivía bajo el yugo de un gobierno comunista implacable que multiplicaba sus mecanismos de control y represión frente a la creciente popularidad y relevancia del sindicato Solidaridad, dirigido por Lech Wałęsa.



Basado en hechos reales, el film se centra en los sucesos posteriores al asesinato a golpes del estudiante Grzegorz Przemyk en manos de la policía. La única razón por la que esta historia ha llegado a nuestros días es porque allí había un testigo, explica Matuszynski. Su película, de hecho, sigue la historia de Jurek Popiel, amigo de la víctima y única persona que presenció los hechos, quien de la noche a la mañana se convirtió en uno de los mayores enemigos del Estado. Nadie sabe quién propinó a Grzegorz el puñetazo que acabó con su vida. Es una historia kafkiana que nos recuerda a otros casos contemporáneos, afirma el director.

La película es una adaptación de la novela "Leave No Traces. The Case of Grzegorz Przemyk", de Cezary Lazarewicz, aunque se concentra en recrear los sucesos acontecidos entre los años 1983 y 1984. Lazarewicz describe en su novela una historia expansiva que podría rellenar fácilmente tres temporadas de una serie de televisión, explica Matuszynski: Además, todo lo que ocurrió después del primer juicio podría definirse como una trágica repetición.

Matuszynski, que cita películas como "La Conversación", de Francis Ford Coppola, y "Los tres días del condor", de Sydney Pollack, como referentes de la película, afirma: Me interesan las cosas que solo parecen evidentes a primera vista, y que después, al investigar sobre ellas, se revelan como algo mucho más complejo. "Varsovia 83: Un asunto de Estado" se opone con rotundidad a la idea de que es suficiente quedarte con el titular de la noticia.

La película concursó en Sección Oficial en el Festival de Venecia, y recibió 13 nominaciones en los Premios del Cine Polaco. Está protagonizada por Tomasz Zietek ("Corpus Christi"), acompañado en el reparto por Sandra Korzeniak, Jacek Braciak y Agnieszka Grochowska, entre otros. Sinopsis

Polonia, 1983. El gobierno comunista ha impuesto la ley marcial para intentar aminorar el creciente poder del sindicato Solidaridad. El país está sacudido por el caso de Grzegorz Przemyk, un estudiante de secundaria, hijo de una poetisa de la oposición, Barbara Sadowska, que ha sido detenido y asesinado a golpes por la milicia. Jurek Popiel, compañero de Grzegorz y único testigo de la paliza, de la noche a la mañana se convierte en el enemigo número uno del Estado.

Varsovia 83: Un asunto de Estado Título original: "Zeby nie bylo sladów". País y año de producción: Polonia, República Checa, Francia, 2021. Duración: 160 minutos. Dirección: Jan P. Matuszynski. Guion: Kaja Krawczyk y Cezary Lazarewicz. Fotografía: Kacper Fertacz. Música: Ibrahim Maalouf. Reparto: Tomasz Kot, Agnieszka Grochowska, Robert Wieckiewicz, Tomasz Zietek, Aleksandra Konieczna, Jacek Braciak.



Jan P. Matuszynski DIRECTOR Nació en Polonia en 1984. Debutó en 2013 con el documental "Deep Love", premiado en los festivales de Moscú y Cracovia. Su primer largo de ficción, "The Last Family" (2016) ganó el premio al Mejor Actor en Locarno y fue programado por más de 100 festivales en todo el mundo. Además, ha dirigido la serie "El rey de Varsovia" (2020), estrenada en España por Filmin.