Sistema de información QUALO para eventos culturales

martes, 11 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, las compañías organizadoras de eventos se están enfrentando a un universo digital saturado de información de todo tipo.

Sin embargo, algunos de estos datos no están asociados a una localización específica, por lo que muchas veces no son aprovechados por los usuarios de manera efectiva, dificultando el logro de sus objetivos.

Una alternativa para aportar valor a los usuarios asociando información exclusiva a una localización particular es QUALO. Se trata de un novedoso sistema de información que permite a los espectadores recibir todo el contenido relacionado con un evento de forma rápida y exclusiva, tan solo descargando una aplicación móvil.

¿Cuáles son los beneficios de QUALO en eventos culturales? La asistencia a eventos culturales no depende exclusivamente del factor económico. Según un estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa, elementos como el desinterés y la falta de información, son responsables de las inasistencias a las actividades culturales en el país.

En este contexto, QUALO surge como una gran alternativa para aumentar la participación de los ciudadanos en las actividades sociales, puesto que es eficaz para compartir información contextual del evento en tiempo real. Esto es posible siempre y cuando el establecimiento en el cual se desarrolle la actividad tenga instalado un tag BLE (QUALO BOX). De esta manera, cuando el usuario acceda a la app podrá recibir información exclusiva sobre la agenda del evento, notificaciones, acceso a entradas, entre otros datos de interés.

Otra de las ventajas destacadas de la aplicación móvil es que no requiere instalaciones adicionales ni escaneo de códigos QR, facilitando el acceso a los contenidos desde cualquier lugar vinculado la zona QUALO. Todos estos beneficios son posibles a través de un sistema de información rápido y fácil de usar.

QUALO tiene presencia en diversos eventos musicales Recientemente, la empresa tecnológica estuvo presente en el Anfiteatro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, para la presentación del concierto de la orquesta joven EOCC (Ensemble Orquesta de Cuatro Caminos), a través de la cual se puso a disposición de los asistentes toda la información relevante del concierto.

Dentro de la aplicación, los asistentes pudieron consultar el cartel de las presentaciones del concierto, descargar el programa y acceder al contenido publicado en redes sociales. Además, pudieron guardar los enlaces de contenidos relevantes y leerlos en el futuro, todo esto a través de una tecnología eficiente y adaptable a todo tipo de negocios y eventos.

Todos estos aspectos hacen de QUALO una tecnología revolucionaria que ofrece una experiencia mejorada a los usuarios para el acceso a información valiosa y, a su vez, ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos organizacionales de una manera más eficaz.



