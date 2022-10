'Darwin en Patagonia': una mirada distinta desde dentro y fuera de los ojos del naturalista de la mano de Jaime Said Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 13:02 h (CET) El autor embarca a los lectores en el HMS Beagle junto con Darwin en su travesía a través de la Patagonia y se remonta a los orígenes de la célebre figura para entender mejor cómo inició su interés por la ciencia El escritor chileno Jaime Said introduce en el panorama literario una nueva visión del viaje de Charles Darwin a través de las pampas argentinas y los fiordos de la Patagonia chilena en Darwin en Patagonia (Editorial Patagonia Media).

En este ensayo biográfico, el autor se adentra no solo en la travesía del naturalista a bordo del HMS Beagle junto al capitán Robert FitzRoy entre los años 1832 y 1834, en la cual lograron obtener una gran cantidad de detalles de la región que más tarde le servirían para concluir su teoría sobre el origen de las especies, sino también en su vida más temprana y las influencias del joven estudioso.

"Leí mucho sobre Darwin y del viaje del Beagle, que es el que marcó su principal aventura y sobre la cual él siempre se refiere en sus escritos. Por eso me interesó entender cómo es que este científico eligió esta área del mundo. Para ello, recogí información sobre su familia y los lugares donde vivió y estudio. Entender cuáles fueron las motivaciones de sus teorías tan controvertidas me incentivó a investigar y escribir sobre el más destacado naturalista de la historia".

Jaime Said analiza la vida del naturalista deteniéndose en su familia, especialmente en las figuras de su abuelo, Erasmus Darwin, y su padre, Robert Darwin, la relación que mantenía con ambos y la influencia temprana que ejercieron en él y en sus estudios y el contexto político-económico y social que azotaba Inglaterra para entender a esta célebre personalidad.

Para contextualizar la época y los hechos de la manera más rigurosa posible, el autor llevó a cabo una ardua investigación en bibliotecas nacionales, universidades y archivos de España, Francia e Inglaterra. Asimismo, la obra incorpora fragmentos del diario de viaje de Darwin por la Patagonia El viaje del Beagle, así como documentos pictóricos para que los lectores puedan visualizar más los relatos de los que se hablan en ella.

"El relato de la familia Darwin y sus estudios son fascinantes. Al conectarlos con el único viaje de importancia en el HMS Beagle, permiten entender en detalle el viaje y la flora y fauna que él va descubriendo desde la Patagonia como territorio protagonista y sentir vívidamente sus apariciones en distintas regiones de este gran continente imaginario del sur del mundo".

Darwin en Patagonia es un recorrido por las bitácoras y la cartografía del naturalista. Una obra complementaria a sus escritos para poder entenderlos desde otra perspectiva. Un acercamiento a todas las tribus de esa región como los tehuelches, los chonos, o los patagones, entre otros, a sus creencias y su forma de vida. Una dicotomía entre el acercamiento de las culturas y la pérdida de identidad de alguna de ellas.

"Lo que otros hicieron con sus escritos y libros del viaje sobre una descripción de cada lugar no es algo importante desde el punto de vista de un investigador de 24 años que describe de forma superficial algunos paisajes con algo del sarcasmo propio de la edad. Un ejemplo es indicar que la tierra no era fértil en algunos lugares de la Patagonia. Lo que tenía que hacer dentro de su misión era indicar justamente una descripción, pero su pluma temprana era ligera".

Ciertamente, una propuesta con un gran valor por su componente histórico y que permite conocer más sobre cómo surgió el fundamento de la teoría de la biología evolutiva.

Darwin en Patagonia ya está disponible en librerías.

