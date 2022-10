Sabores únicos y shows extraordinarios en la chupitería en Madrid Espit Chupitos Madrid – Sol Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 11:47 h (CET)

La movida nocturna madrileña no está completa sin los chupitos. Este tipo de bebida con alcohol se ha convertido en la protagonista de muchos eventos sociales y diversas actividades de entretenimiento en la ciudad, ideales para pasar una velada diferente entre amigos.

Al la hora de buscar una chupitería en Madrid donde se pueda probar gran variedad de tragos exquisitos, Espit Chupitos Madrid – Sol es una opción muy recomendable. La sala de la empresa Party Area destaca en el sector del ocio por ofrecer una amplia carta de cócteles para cada gusto, así como un ambiente moderno y una atención de primera que promete a sus visitantes vivir una experiencia inolvidable.

Espit Chupitos Madrid – Sol dispone de una gran variedad de chupitos con sabores únicos Para los apasionados de las fiestas y las actividades nocturnas, no hay nada mejor que planificar un encuentro entre amigos en un bar, discotecas, pubs o un local de coctelería. En este sentido, Espit Chupitos Madrid – Sol se ha consolidado como un sitio de referencia en fiesta nocturna de la ciudad, por la variedad de chupitos que ofrecen.

En concreto, la chupitería en Madrid cuenta con 600 tipos de bebidas con sabores auténticos que son preparados con ingredientes de primera por un equipo de bármanes expertos en coctelería. Dentro de la carta, hay opciones para todo tipo de clientes. Quienes buscan una bebida creativa, pueden elegir chupitos como, Coral, Boys, Salao, Piruleta, entre muchos otros.

También, ofrecen bebidas especiales como Jalico no te rajes, Buzo, Vikingo o Rambo, elaborados a base de variedad de bebidas alcohólicas como ron y tequila combinados con sabores agradables al paladar.

Para los que prefieren una bebida de prestigio, también hay opciones, ya que pueden elegir variedad de whisky de las mejores marcas de la industria como, Jack Daniels, Chivas Regal, Johnnie Walker Black Label, así como diversidad de marcas de licores como ron, ginebra y vodka.

La variedad no solo se limita a las bebidas, también se extiende a sus precios porque sus licores pueden adquirirse por botella o jarra o en presentación unitaria, ajustándose a todo tipo de presupuesto.

Espit Chupitos Madrid – Sol ofrece shows de coctelería Además de su surtido catálogo de tragos, el principal atractivo de Espit Chupitos Madrid – Sol son sus shows de coctelería. Los bármanes del recinto son expertos en realizar malabares mientras preparan las bebidas captando la atención de los espectadores y propiciando un ambiente para la diversión y el entretenimiento.

Adicionalmente, en cada una de sus salas, todas las noches hay espectáculos de luces y los DJ que se encargan de encender la movida nocturna mezclando los géneros musicales más modernos del momento para que los visitantes pasen un rato diferente, bailando y divirtiéndose a lo grande.

En el establecimiento madrileño, la diversión está garantizada los 365 días del año, porque todos los días están abiertos al público para ofrecer los mejores shows, variedad de bebidas y una atención inmejorable.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.