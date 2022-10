La escuela de Coaching EDPyN inicia su actividad en Madrid Emprendedores de Hoy

Nacida en 2016 de la mano de Montse Altarriba, la Escuela de Coaching EDPyN inicia su actividad en Barcelona. Montse, tras una vida laboral dedicada al mundo empresarial y financiero, decidió reenfocar su futuro en acompañar a las personas y organizaciones a transitar en la gestión del cambio, mediante la formación en coaching.

La misión de la Escuela de Coaching EDPyN es fomentar y potenciar el desarrollo de las personas e impulsar el crecimiento de los negocios a través del coaching, como potente herramienta de gestión del cambio.

A lo largo de los años se ha ido creando un equipo docente comprometido, formado por profesionales avalados por las principales asociaciones nacionales e internacionales de coaching, con el propósito de ofrecer la mejor formación y atención al alumno.

Tras varios años operando en Barcelona y después de transitar con éxito hacia la formación online durante la pandemia del covid, la Escuela de Coaching EDPyN decidió expandir sus fronteras y llevar la disciplina profesional del coaching a la capital española, Madrid, de la mano de las nuevas acreditaciones conseguidas gracias a su profesionalidad; actualmente es una escuela de coaching acreditada como Level 2 por ICF, la International Coaching Federation, y Montse ha conseguido la acreditación como MCC por ICF, Master Certified Coach, la más alta acreditación dentro de la disciplina del coaching a nivel mundial.

El pasado 19 de septiembre se inició el primer grupo presencial en Madrid del Programa Avanzado de Formación en Coaching, un programa doblemente acreditado por ICF y por ASESCO. Esta es la edición número 55 del programa, y en la Escuela han pasado más de 500 alumnos por sus aulas. Cabe resaltar que cuenta con un índice de “muy satisfecho” del 95%.

¿Qué es el coaching? Según la International Coaching Federation, “el coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional.”

Según Paco Ramos, profesor de la Escuela de Coaching EDPyN, coach PCC y mentor coach, “el coaching es un proceso de acompañamiento en el cual a través de establecer un espacio de confianza y colaboración, el cliente permite alcanzar sus objetivos a través de dos vectores: el aprendizaje y el descubrimiento que les permite al final realizar un plan de acción que le acerque a aquello que están queriendo que les pase y que no les pasa”.

Para Montse Altarriba, el coaching es una “disciplina maravillosa y transgresora a la vez. Un acompañamiento desde el coaching permite iluminar lo invisible. Permite aflorar las capacidades del cliente, al permitirle alcanzar ese crecimiento, esa transformación que le va a permitir conseguir esos resultados distintos y permitirle crecer hasta lo más alto.”

¿Para qué formarse en coaching? Una formación en coaching de calidad, acreditada y certificada suele tener uno o varios de los siguientes tres objetivos.

Transición a una nueva carrera profesional Si la persona busca iniciar una nueva profesión, o compaginarla con la carrera actual, y el acompañar a las personas a conseguir sus objetivos es algo que compagina con sus valores, el coaching puede ser una gran decisión.

Mejorar las habilidades profesionales Si la persona está preparándose para un ascenso profesional y quiere mejorar su capacidad para gestionar equipos, sacar el potencial de sus empleados, mejorar en su liderazgo, comunicación, gestión de conflictos… el coaching puede ser una opción muy buena a tener en cuenta.

Desarrollo personal El coaching es tanto una metodología, una profesión y una forma de vida. Si se quiere mejorar la forma de relacionarse con los demás y con uno mismo, trabajar el autoconocimiento, buscar donde poner el foco y hacerse un regalo inmenso, el coaching puede ser muy beneficioso.

Las personas que se encuentren en Madrid y quieran formarse como coach profesional, tanto en formato presencial como en online en streaming, pueden visitar las instalaciones de la Escuela de Coaching EDPyN en la calle General Oráa, número 70 o conocer más a través de una cita con su asesoría académica



