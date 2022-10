Crear un espacio atemporal que no pase de moda de la mano de vidaXL Emprendedores de Hoy

jueves, 6 de octubre de 2022, 12:37 h (CET)

Decorar un hogar no es algo fácil y, de hecho, se dificulta mucho más si lo que se desea es conseguir una decoración que resista al paso del tiempo, es decir, crear un espacio atemporal.

Con este fin, es necesario tener ciertos conocimientos, pero, sobre todo, que el propietario conozca y comprenda cuáles son sus necesidades, su estilo de vida, preferencias de diseño y hasta sus hábitos cotidianos. En este sentido y para ayudar a quienes desean crear en su hogar un espacio atemporal, el marketplace de muebles vidaXL ofrece algunos consejos de decoración y cómo las sillas y mesas pueden ser un elemento decorativo excelente.

Conocerse a sí mismo es esencial El primer consejo que vidaXL ofrece a quien desea tener una decoración atemporal es que, en primer lugar, desarrolle su estilo personal. Esto conlleva elegir aquellos elementos que le hagan sentir bien, analizando, por ejemplo, cómo imagina su hogar ideal, cuáles son sus necesidades diarias, si prefiere un estilo u otro como el minimalismo, las líneas, lo sencillo, las texturas, etc. Lo recomendable es jugar con elementos como el mármol, el hormigón o el metal,preferiblemente, en una paleta de colores fríos. No obstante, también resulta muy interesante la combinación de colores tierra con madera y las telas naturales como el algodón, lino o ratán que, entre otras cosas, brindan una sensación cálida, cómoda y de luminosidad.

En conclusión, con este primer punto lo que se busca es que quien se ocupe de decorar entienda que lo primordial para establecer un espacio atemporal es crear una estancia especialmente diseñada para sí mismo.

Aprendiendo de los clásicos Para que una decoración pueda perdurar en el tiempo, necesariamente hay que elegir materiales que sean de calidad. Esto es algo que se debe aprender de los muebles clásicos, donde no solo el diseño era lo importante, sino que lo que más destacaba era el material con el que se construían.

De hecho, estos incluso podrían ser una excelente opción para una decoración de este tipo. Pero, en líneas generales, lo que se trata de decir es que tanto los muebles que se eligen como las telas, los acabados y cada pequeño detalle, debe contar con la calidad suficiente como para perdurar en el tiempo.

Hoy en día, se pueden encontrar sillas, mesas, sofás y muchos más muebles con características ideales. De hecho, estos elementos tan sencillos pueden tener un gran impacto en la estética de una decoración atemporal. No obstante, hay que recordar que como no se busca seguir un estilo o una moda en concreto, lo ideal es no dejarse llevar por las nuevas tendencias o popularidad de algunos elementos. Las modas son pasajeras y lo que se busca es precisamente lo contrario.

Por último, una buena forma de comenzar a elegir los muebles necesarios para diseñar una decoración atemporal es visitando sitios como vidaXL. En esta tienda en línea, hay un enorme catálogo de muebles de una inmensa variedad de estilos y diseños. Por lo tanto, es muy recomendable ver lo que este marketplace puede ofrecer.



