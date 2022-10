Los beneficios de la fórmula Boonie

La fórmula Boonie fue creada para fomentar la creación de amistades fuertes y duraderas, pero no fue creada al azar, tiene un estudio detrás que la respalda.

Esta fórmula se basa en 3 pilares fundamentales: convivencia, naturaleza y desconexión.

La convivencia con amigos no solo genera endorfinas o moléculas de la felicidad, sino que tiene otros beneficios que seguro no conocías. El convivir con los amigos se elimina la depresión y ansiedad. Quienes interactúan con otras personas en ambientes divertidos eliminan estos síntomas que afectan hasta el 80% de la población adulta en algún momento de su vida. Estas personas no suelen presentar estados de apatía, ansiedad o tristeza, y tienden a enfrentar de mejor manera todos los episodios de su vida, incluso los más difíciles o frustrantes.

Vivir en un entorno natural suele ser sinónimo de tranquilidad, las personas que están muy conectadas al mundo rural tienen menor tendencia a sufrir enfermedades mentales y se previenen trastornos como el estrés y la ansiedad. Pero los beneficios no se quedan ahí, también es un factor de protección social contra la sensación de soledad. No solo se obtienen beneficios de la comunicación con otras personas sino también de la disposición de la naturaleza en cualquier momento. Esto favorece el anclaje en el momento presente, disfrutando de las sensaciones que el medio puede aportar a la persona (desde los productos alimentarios que proporciona hasta las sensaciones que da).

Por último, es bien sabido que para poder estar viviendo una experiencia enriquecedora es necesario poder estar desconectado. Sin la capacidad de abstraerse de los problemas rutinarios es muy difícil poder estar abierto a nuevos estímulos, como conocer personas. En Boonie hacen que las personas no se tengan que preocupar por nada, porque ya se preocupan ellos por las personas.

