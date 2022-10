Ingravitto resulta adjudicatario del concurso para el Nuevo Centro de Investigación y Tecnología de CIEMAT, en Madrid Comunicae

jueves, 6 de octubre de 2022, 10:07 h (CET) El estudio de arquitectura e ingeniería sevillano refuerza así su posición como referente nacional en rehabilitación energética y sostenible Ingravitto Arquitectura e Ingeniería ha sido adjudicatario del concurso convocado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para la reforma completa del Edificio 3 del complejo ubicado en el conjunto de Ciudad Universitaria de Madrid catalogado como Conjunto de Interés cultural. Aunque el inmueble objeto de esta reforma no esté catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural), si bien tiene un grado de protección Nivel 3, se ve igualmente afectado por el Plan de Especial de Ordenación que afecta a Ciudad Universitaria.

Asimismo, la arquitecta y BIM Manager de Ingravitto, Marina Durán, ha querido destacar la ubicación estratégica de la construcción. "Nuestra intervención se centra en el Edificio 3 que se sitúa en el acceso principal del complejo del CIEMAT, por lo que la intervención tendrá gran visibilidad", ha comentado.

En la actualidad, el edificio se encuentra en funcionamiento, aunque no en las condiciones más óptimas para los trabajadores, por lo que se contempla como necesaria la reforma completa del conjunto; desde su redistribución, estudio de su envolvente, cumplimiento del código técnico de edificación (CTE), mejoras energéticas, instalaciones e incluso estudio de refuerzo estructural de ciertas zonas del edificio.

Por ello y partiendo de estas premisas, "se ha propuesto desarrollar una reforma completa del edificio, incluyendo los exteriores, cuyo principal objetivo es generar un espacio accesible para todos sus usuarios, seguro en cuanto al cumplimiento de normativa de incendios y sostenible", ha indicado Durán.

La BIM Manager de Ingravitto Arquitectura e Ingeniería ha añadido que desde la dirección se ha trasladado la necesidad de "crear espacios adaptados a las nuevas formas de trabajo y equipos imprescindibles para el correcto desarrollo de las actividades que se realizan dentro del edificio".

A partir de ahí, desde Ingravitto Arquitectura e Ingeniería se implementará un proyecto que abarque desde el anteproyecto hasta los planos As-Built del edificio bajo el marco de la metodología BIM, planteando una forma trabajo colaborativa para la creación y gestión documental de este proyecto, con el objetivo de centralizar toda la información del mismo en un modelo de construcción digital desarrollado por todos los agentes involucrados en el proceso de redacción de este.

El Ciemat es un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación. Para el CEO de Ingravitto, Raúl Tinoco, esta actuación supone "un avance en el posicionamiento del estudio sevillano fuera de Andalucía, así como una continuación de la colaboración del mismo con entidades públicas y centros universitarios".

Así mismo, Tinoco ha destacado que se trata de "una intervención en un entorno catalogado como Bien de Interés Cultural focalizado principalmente en los ámbitos de la energía, medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos sectores".

Este contrato está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y la actuación prevista tiene su encaje en el componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con título Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

El objeto del contrato es la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la actuación de reforma parcial del Edificio 3 del complejo Ciemat, cuyas obras se planea que den comienzo en el año 2023.

Ingravitto Arquitectura e Ingeniería, fundado por Raúl Tinoco en el año 2002, destaca dentro del ejercicio actual y en el marco de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios institucionales con la adjudicación del concurso promovido por la Consejería de Educación y Deporte y la Agencia Pública Andaluza de Educación dentro del ‘Programa para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en centros educativos con instalaciones de producción fotovoltaica y de refrigeración sostenible’ de la Junta de Andalucía.

Ingravitto Arquitectura e Ingeniería trabaja a nivel nacional en proyectos de construcción bajo los criterios de estructuración, coherencia y funcionalidad, pero, sobre todo, bajo el objetivo de "conseguir la máxima eficiencia energética y edificaciones ecoeficientes de consumo energético casi nulo atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la agenda 2030".

De esta forma Ingravitto se posiciona como Referencia en Actuaciones de Máxima Eficiencia Energética en nuevas edificaciones y como Agente Rehabilitador en el parque inmobiliario nacional, diseñando y actuando desde una perspectiva global y de responsabilidad sostenible.

