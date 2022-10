Cómo protegerse contra estafas y fraudes relacionados con las criptomonedas Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de octubre de 2022, 11:33 h (CET)

Invertir financieramente siempre implica un riesgo, pero engañar a alguien para que invierta, por ejemplo, en empresas, valores, divisas o materias primas que no existen o no tienen valor es un delito penal y se llama fraude de inversión.

Contar con un asesor de criptomonedas de confianza es esencial para evitar posibles problemas relacionados en este tipo de inversiones.

Protección contra el fraude en las inversiones de criptomonedas Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Es importante informarse y analizar toda la información para evitar ser estafado. ¿Se entienden todas las características del servicio? ¿Es razonable la oferta planteada? Estas preguntas son clave y necesarias antes del inicio de cualquier inversión. Hoy más que nunca, se debe ser crítico con las fuentes de internet, pues es fácil para algunos medios publicar una noticia falsa. Además, cabe comprobar que la empresa con la que se trabaja puede estar en la lista de advertencia de la FSA.

¿Qué se puede hacer en caso de sospecha de estafa? Es recomendable contactar con un abogado de criptomonedas si se percibe una sospecha de estafa o fraude en la inversión realizada. Además, se deben seguir las siguientes recomendaciones: contactar con la entidad bancaria inmediatamente, ya que si se acaba de realizar una transacción, el banco puede detenerla. Además, se tiene que denunciar en la policía. Poner el caso en manos de las autoridades podrá ayudar en la solución del problema y evitar futuras estafas a otros usuarios. También hay que interrumpir el contacto, ya que es posible que se pongan en contacto personas relacionadas con la inversión que ofrezcan ayuda en la recuperación del dinero invertido.

Información importante sobre las estafas de inversiones en criptomonedas Las estafas relacionadas con inversión en criptomonedas pueden durar mucho tiempo. En ocasiones, engañan a la persona afectada de forma continuada para fomentar nuevas inversiones con grandes cantidades. También hay ejemplos en los que el estafador convence a la víctima para que instale un programa de control remoto que le muestra cómo debe realizar la inversión. En estos casos, el estafador puede apoderarse del ordenador, realiza transferencias ilegales y pide préstamos con la identidad de la víctima. Las víctimas de fraudes de inversión pueden ser contactadas por alguien que se ofrece a ayudarles a recuperar su dinero. Esto también es una estafa, ya que se pide a la víctima que pague una cuota por la ayuda, sin que esta llegue. El tipo de fraude más común comienza con una promesa de rendimientos extremadamente altos para los inversores y se basa en el conocimiento limitado de las personas sobre las criptomonedas.

Abogados especializados en criptomonedas Vicox es una firma legal especializada en criptomonedas y blockchain. Sus abogados expertos en este tipo de inversiones ofrecen asesoramiento legal y aportan las diferentes soluciones para cada caso concreto. Para más información sobre casos concretos, Vicox pone a disposición de sus clientes diferentes servicios de seguridad y reclamaciones en blockchain y criptoactivos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.