Gestión integral de la farmacia, por Grupo Farma10

martes, 4 de octubre de 2022, 12:35 h (CET)

La gestión integral de la farmacia abarca varios elementos que influyen en esta clase de empresas, y deben gestionarse adecuadamente. Desde Grupo Farma10 señalan aspectos como negociar con los distribuidores o laboratorios, gestionar el stock y atender las cuestiones administrativas del mismo local.

Estos expertos advierten que una farmacia es un negocio y debe ser gestionado como tal. Eso quiere decir que se deben procurar márgenes adecuados de ganancias para cubrir los gastos operativos y percibir un beneficio. Es una tarea difícil cuando no se tiene poder negociador ante los proveedores o se carece de experiencia gerencial.

La asistencia ya está disponible Grupo Farma10 es una cooperativa de compras a la que ya pertenecen más de 300 farmacias de toda España. Su misión es trabajar en conjunto para tener un mayor poder negociador ante proveedores y reducir los mínimos de compras exigidos por estos. Ello le permite a cada integrante tener un mayor margen de acción para administrar de manera más personalizada su stock, en función de sus patrones de ventas.

Los directivos dicen que en la medida que se han ido consolidando en el mercado y acumulado experiencia han identificado otras necesidades. Una de ellas son las debilidades de gestión que prevalecen en algunos de estos negocios, sobre todo cuando son pequeños. Esto ocurre porque muchas veces quienes lo gestionan son farmacéuticos y no administradores o gerentes.

En esos casos, Grupo Farma10 asiste a sus socios para identificar los indicadores que están fallando y les enseña cuáles son las medidas correctivas necesarias. Igualmente, les ayuda a optimizar su stock, seleccionando por ellos los laboratorios más rentables para mejorar el surtido de productos. Todo ello redunda en una mayor rentabilidad del negocio.

Los pilares de la asociación en Grupo Farma10 Los directivos de esta firma explican que su trabajo se basa en 4 grandes premisas. La primera es el ahorro, debido a que sus socios consiguen importantes descuentos desde la primera compra y sin ataduras de solicitudes mínimas. Al lograrlo incrementan la plusvalía de sus productos y aumentan su rentabilidad.

La segunda es el poder de negociación que permite el trabajo conjunto de más de 300 farmacias, en lugar de hacerlo individualmente. Con ello se consiguen precios más competitivos y condiciones más flexibles. El tercer pilar es la optimización del stock, ya que el Grupo Farma10 posee un catálogo de más de 12.000 productos y negocia con 270 laboratorios. Esto brinda a cada socio un abanico de opciones para mantener un surtido óptimo sin acumular mercancía que no tiene salida.

El cuarto pilar es que la adhesión a Grupo Farma10 no supone ningún desembolso para el nuevo socio. Con ello, los farmacéuticos pueden acceder a todos los beneficios sin tener que hacer ninguna inversión al comenzar. Para los directivos de esta firma significa que la gestión integral de la farmacia está al alcance de todos.



