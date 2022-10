Hablamos de Gamers ofrece toda la información actualizada sobre los videojuegos Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de octubre de 2022, 13:55 h (CET)

La información sobre los videojuegos está en constante actualización, es por ello que Hablamos de Gamers es un portal web que publica las noticias de videojuegos más relevantes del momento.

Conocer cada detalle, permite conseguir la mejor declaración en el menor tiempo, como, por ejemplo, todas las armas y herramientas disponibles en la nueva versión de Call of Duty Modern Warfare 2. En la plataforma online detallan las especificaciones para acceder a la prueba beta, así como desbloquear la mejor calidad.

En qué consiste el juego Call of Duty Modern Warfare 2 Entre los amantes de los videojuegos, Call of Duty es una de las franquicias que genera mayor interés e incluso polémica. Con respecto a la nueva actualización, Call of Duty Modern Warfare 2 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Esta versión cuenta con diversas opciones en su sistema, así como la implementación 120 FPS para alcanzar una calidad única, la cual se puede activar ingresando en el menú de gráficos. Al ser una opción de prueba, el shooter bélico de Activision cuenta con un gran arsenal de armas como nuevos rifles de combate, cinco fusiles de asalto, tres subfusiles y otros que se pueden conseguir en las pistas. Igual que los juegos anteriores, las armas se alcanzan por medio de un sistema de recompensas, es por ello que inicia con una básica y mientras avanza, el jugador puede acceder a estas variaciones. También, el menú de accesorios cuenta con modificaciones que se desbloquean mientras el participante sube de nivel.

Encontrar en un solo lugar todas las noticias sobre videojuegos Hablamos de Gamers es una plataforma digital «hecha por gamers para gamers«, donde se consigue información sobre la industria mundial de los videojuegos. El equipo se conforma por periodistas que se encargan de curar las actualizaciones del mercado y presentan cada detalle bajo la perspectiva de los jugadores. Por la calidad informativa, la página web es líder entre la comunidad de habla hispana, por lo cual cuentan una audiencia significativa que todos los días busca lo nuevo de las franquicias de videojuegos. Su contenido ofrece lo último sobre los juegos en general, el desarrollo interno, diseño, marketing hasta la distribución, respondiendo a las inquietudes de los usuarios. Además, presentan boletines diarios con información para el público masivo que está en constante crecimiento. Teniendo en cuenta que el mercado de los juegos de video se actualiza de modo constante, Hablamos de Gamers brinda las noticias de videojuegos más destacadas del día.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.