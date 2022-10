​¡Enric Mas, memorable triunfo en el Giro dell'Emilia! Logra así su sexto éxito desde que forma parte de equipos WorldTour Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de octubre de 2022, 13:36 h (CET) El mallorquín ofrece un recital en las subidas finales a San Luca, batiendo a todo un Tadej Pogacar (UAD), y premia el enorme empaque de Movistar Team en las clásicas de otoño, escenario final del inolvidable Valverde (4º en meta).



Un bloque imparable y un líder de nivel 'top' mundial. Movistar Team no deja de llevarse satisfacciones en el tramo final de campaña y ha saboreado este sábado las mieles del triunfo en el Giro dell'Emilia 2022 -con sus cinco subidas finales al Santuario di San Luca in Bologna- con un estelar Enric Mas. El mallorquín alzó por segunda vez los brazos con la escuadra telefónica tras batir a varios de los mejores ciclistas del mundo en la preciosa ascensión a los Portici.

Dos aceleraciones fantásticas de Enric le permitieron marcharse primero del grupo de favoritos, con la sola compañía de un doble ganador del Tour como Tadej Pogacar (UAD, 2º), y cabalgar después hacia el triunfo desde un quinteto donde rodó en los kilómetros finales junto a Pozzovivo (IWG, 3º), Urán (EFE, 5º) y un magnífico Valverde, 4º tras subir el pasado jueves al podio en la Coppa Agostoni.

Logra así Mas su sexto éxito desde que forma parte de equipos WorldTour -su último hasta la fecha, la etapa 'reina' de Valencia 2021- y eleva al conjunto azul a los 42 en una campaña 2022 en la que el cuadro masculino (16 triunfos) aspirará en sus últimos días a seguir manteniendo alto el pabellón y despedir con todos los honores a #LaÚltimaBala.

DECLARACIONES / Enric Mas:

“He hecho unos cuantos entrenos buenos tras La Vuelta y sabía que llegaba bien. En la Coppa Agostoni pase muchísimo frio y no pude dar lo mejor de mí. Alejandro estaba ahí, luchó hasta el final, y hoy he podido rematar yo… Todo el mundo sabe quién es Tadej Pogacar; para mí es una gran satisfacción poder haber ganado en un ataque en que él estaba.

Ha sido un año difícil, porque a principio de temporada tuve bastantes caídas y la desconfianza me vino encima. Por suerte, despues del Tour hicimos un ‘reset’ bueno, y ahora, aquí estamos, bastante bien y con mucha confianza.

Lombardía son 60 km más, y sabemos que Alejandro ese tipo de clasicas le vienen muy bien. Hoy era hoy; hemos podido conseguir la victoria, ahora viene Tre Valli y otras clásicas, donde esperemos poder luchar también, y Lombardía, que será el gran objetivo de este final de temporada”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¡Enric Mas, memorable triunfo en el Giro dell'Emilia! Logra así su sexto éxito desde que forma parte de equipos WorldTour ​Martita Ortega y Bea González ponen Amsterdam en pie: ovación cerrada en su coronación como campeonas Pádel: Partido final femenina y celebración de título Fin de semana de automovilismo de gran nivel en el Circuito de Barcelona-Catalunya Valentino Rossi, figura del motociclismo, es la gran estrella del fin de semana "Mi idea es retirarme aquí, pero veremos qué pasa cuando acabe mi contrato" Koke, capitán del Atlético de Madrid, valora en una entrevista exclusiva en DAZN su carrera como ‘colchonero’ y su futuro en el club ​Férrea muestra de unión del Equipo Kern Pharma en la CRO Race Cuando todo suma