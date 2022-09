Cadena galvanizada, uno de los productos náuticos que arrasa en la tienda online Nova Argonautica Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Un elemento fundamental para cualquier embarcación son las cadenas, puesto que son estrictamente necesarias para el fondeo. Estas tienen la función de hacer peso para optimizar el anclaje y van unidas al ancla.

A la hora de elegir este producto se deben tomar en cuenta algunos aspectos como el peso y el tamaño del barco, las toneladas de desplazamiento, entre otras características más. La mejor alternativa es la cadena galvanizada por sus numerosas ventajas.

No obstante, lo más recomendable siempre es acudir a una empresa comercializadora que ofrezca artículos de máxima calidad y orientación a sus clientes. En España, uno de los lugares de referencia que dispone de una variedad de productos náuticos es la tienda online Nova Argonautica.

Cuáles son las ventajas de la cadena galvanizada Son muchas las ventajas de la cadena galvanizada, una de las principales es su alta resistencia. Al ser de acero con una magnífica soldadura se convierte en un producto muy firme y seguro. Sin embargo, es importante respetar su carga de trabajo.

Otro de los grandes beneficios del mencionado producto es que también es resistente a la corrosión, por lo que es el más idóneo para ser utilizado en el sector marino. Otro aspecto a destacar es que son muy versátiles, pues hay una infinidad de diseños adaptados a diferentes requerimientos.

En Nova Argonautica, se consiguen cadenas galvanizadas de máxima calidad Nova Argonautica es una tienda online que ofrece un amplio catálogo de productos náuticos a precios competitivos. Uno de los artículos más buscados por los clientes son las cadenas galvanizadas. Cuando se elige este artículo, se debe saber muy bien algunos detalles como por ejemplo, cuál es el tipo de eslabón idóneo.

En la mencionada tienda online,hay diferentes modelos de cadenas galvanizadas, de diferentes metros y milímetros, calibradas, de eslabón largo, de alta resistencia, etc. Quienes sepan específicamente lo que necesitan pueden ingresar a la plataforma de ventas, ojear el catálogo o filtrar la búsqueda.

Qué tipo de cadena elegir en función de cada necesidad Algunas personas no saben qué tipo de cadena elegir en función de sus necesidades. En ese sentido, la clientela que necesite una asesoría puede ponerse en contacto con la empresa Nova Argonautica, rellenando un formulario disponible en el apartado “Contacto” de la página web y los especialistas en el área despejarán todas las dudas y preguntas.

La compañía, con sede principal en Las Palmas y con un almacén en La Coruña, brinda varias alternativas de envío. Una económica con un plazo máximo de entrega de 20 días hábiles y otra urgente con plazo máximo de entregas de 10 días hábiles. No obstante, esta información se encuentra ampliada en el portal.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.