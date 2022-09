iVascular, empresa de tecnología cardiovascular, invierte un 15% anual de su cifra de negocio en I+D+i

El aumento de la esperanza de vida plantea nuevos retos en el desarrollo de dispositivos médicos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, las lesiones son más complejas y dificulta su tratamiento. iVascular invierte el 15,3%, acumulado desde su creación, de su cifra de negocio en I+D+i para seguir aportando soluciones a los pacientes que son cada vez más longevos En el Día Mundial del Corazón, iVascular recuerda la importancia de la innovación y la investigación en el ámbito de la patología cardiovascular. A lo largo de sus 12 años de recorrido, la compañía de tecnología médica para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares ha invertido en I+D+i el 15%, anual desde su creación en 2010, de su cifra de negocio. El principal objetivo de iVascular es aportar soluciones tecnológicas a los profesionales médicos para que puedan tratar a sus pacientes de la manera más eficiente. Cumpliendo con esta meta, la compañía ofrece un amplio portfolio con más de 1.500 referencias que se utilizan en hospitales de todo el mundo y estiman que en 2025 habrán mejorado la calidad de vida de más de 2 millones de personas.

El aumento de la esperanza de vida y la consecuente longevidad de los pacientes plantea nuevos retos en el desarrollo de los tratamientos de las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades son la principal causa de muerte en las personas de más de 65 años. Para dar respuesta a las necesidades de los pacientes, iVascular ha comercializado este año 2022 un microcatéter, Navitian, y un catetér balón con una estructura de nitinol sobrepuesta en el balón, Naviscore. Estos dos dispositivos ayudarán al médico en el tratamiento de las lesiones calcificadas para luego poder implantar un stent, malla con estructura metálica, o un balón con fármaco según el tipo de lesión, que ayudarán a mantener la arteria abierta. Disponer de estos productos permite tratar las lesiones de manera más eficiente.

iVascular ha implementado un proyecto en torno a la integración vertical que empieza en el diseño y desarrollo, pasa por la fabricación y finaliza con la comercialización de los productos. El desarrollo tecnológico del producto de principio a fin, se lleva a cabo en su sede central de Sant Vicenç del Horts, Barcelona, y que actualmente está formado por un equipo de más de 300 personas.

Con esta filosofía, iVascular se ha convertido en una de las pocas compañías a nivel mundial capaz de transformar tubos de metal en stents, pellets de plástico en catéteres, y diseñar sus propios polímeros para mejorar las características de sus dispositivos médicos. Para ello cuenta con un centro tecnológico con más de 1.000 m² de salas ISO 7 e ISO 8 y 250 m² de laboratorios de I+D+i, equipados con la instrumentación más avanzada y completa en el campo de la biotecnología.

iVascular es una empresa que sigue apostando por la innovación de dispositivos médicos con el objetivo de asegurar que el médico dispone de la mejor opción para tratar la lesión vascular que sufre el paciente. Solo de este modo, es posible diseñar dispositivos diferenciadores que muestren resultados clínicos favorables en la recuperación de la patología vascular del paciente y mejoren así su calidad de vida.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, según la OMS, y están determinadas por factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables se encuentra la dieta, el ejercicio físico y los malos hábitos como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el estrés, etc. Entre los factores de riesgo no modificables se incluyen el sexo, el historial familiar y, siendo uno de los más críticos, la edad.

En el Día Mundial del Corazón iVascular, compañía absolutamente comprometida con la salud vascular, recuerda la importancia de mantener un estilo de vida cardiosaludable a todas las edades, lo que podría ayudar a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad cardiovascular.

Sobre iVascular:

iVascular es una empresa fundada en 2010 en Sant Vicenç del Horts (Barcelona) con el objetivo de desarrollar dispositivos médicos de última generación para el tratamiento de las patologías vasculares en tres áreas de aplicación: cardiología intervencionista, intervencionismo endovascular y neurorradiología. Nació para convertirse en una de las referencias en el sector potenciando el valor de la tecnología y es una de las pocas compañías de todo el mundo capaz de desarrollar sus propios dispositivos desde el concepto inicial hasta la producción final. Hoy ocupa una posición destacada en el sector y cuenta con más de 1.500 referencias de producto que se utilizan en hospitales de todo el mundo y que se estima que en 2025 habrán mejorado la calidad de vida de más de 2 millones de personas. Tecnología médica avanzada que en 2021 facturó 38,5 millones de euros con un crecimiento del 57% respecto a 2020 y 2019.

