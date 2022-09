Globamatic tiene la solución para revivir aquellas navidades grabadas con el Tomavistas Super8

Algo que a las personas les encanta es rememorar y recordar con la familia esos momentos tan agradables y que tanta nostalgia producen. Hay recuerdos que las personas quisieran guardar para siempre y hay una empresa que puede conseguirlo Celebraciones, cumpleaños, nacimientos, bodas… La mayoría de las personas tienen en casa de sus abuelos o de sus padres bobinas de telecine guardadas durante años y que cuando se desempolvan, no hay manera de ver. Esto se debe a que no todo el mundo dispone de los dispositivos necesarios para reproducir este tipo de material. Si a esto se añade el hecho de que la mayoría de esas bobinas no están siempre en buen estado y son un material frágil o en peligro de estropearse, es fundamental rescatar esos momentos lo antes posible. Y esto se consigue mediante la digitalización.

La digitalización es un proceso mediante el cual se pasa un material audiovisual de un formato antiguo y obsoleto a un formato digital más actual y accesible y de esto se encarga Globamatic. Esta empresa de digitalización tiene una gran experiencia y es así como consigue rescatar verdaderas joyas que, aunque se trata de películas rodadas por amateurs, son completamente fascinantes. El tomavistas Super8 era una cámara provista de una mirilla con goma en la que la persona que grababa ponía el ojo y debía cubrir por completo para obtener la mejor toma.

"En muchas ocasiones hemos podido disfrutar de la digitalización de bobinas que, aunque no eran necesariamente una obra de arte, son siempre interesantes y algo realmente fascinante por su antigüedad. Es fundamental tener en cuenta que esos vídeos se hacían sin ninguna referencia posible, solamente con lo que se apreciaba por el visor. Y esto es lo que los hace únicos y dignos de conservar" explica Globamatic. Por lo tanto, el Super8 era una forma de grabar muy interesante y es normal que la mayoría de las personas que disponen de estas bobinas no quieran perder esos momentos de enorme valor sentimental.

Globamatic rescata esos recuerdos de las navidades en familia, de aquel primer cumpleaños, de ese día de graduación, etc. Estas escenas imborrables de la memoria de las personas y que no se pueden perder. La buena noticia es que Globamatic es capaz de rescatar casi cualquier tipo de cinta de vídeo o Bobina de Super8. Lo único que necesita es una señal de video estable de una cinta que se ha conservado adecuadamente o una bobina bien guardada. Por este motivo, Globamatic recomienda conservar estas cintas y bobinas lejos de la humedad y el polvo y lejos de campos electromagnéticos. Y sobre todo, recomienda pasar esos recuerdos a DVD o USB antes de que sea demasiado tarde.