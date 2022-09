Nace la agencia ProfitlogiQ Spain cuyo modelo permite vender mejor en market places gracias a la Inteligencia Artificial Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 15:58 h (CET) La unión de estas dos compañías ofrece a las marcas toda la experiencia y la tecnología necesarias para crear una estrategia de venta optimizada dentro de los market places para toda Europa. Hoy en día, estar presente dentro de estos mercados de venta online es un must have para todas las marcas que quieran ampliar sus clientes. Además, no estar en market places ofrece una ventaja competitiva a otras marcas ProfitlogiQ, empresa líder en el mercado de Latinoamérica y que es actualmente "Advance Partner de Amazon Advertising", abre operaciones en España de la mano de eThink, como socio estratégico. El objetivo de esta alianza es mejorar las ventas de los clientes en los market places más utilizados en toda Europa.

Tras 3 años de experiencia de ProfitlogiQ en el mercado americano, se une con eThink para lanzar en el mercado español su tecnología patentada, basada en inteligencia artificial (IA), que ayuda a las marcas a aumentar las ventas y el retorno de inversión publicitaria dentro de market places como Amazon. Así mismo, ha desarrollado capacidades para invertir en otros retailers apoyados en su algoritmo y balancear así las inversiones a las opciones más rentables para las marcas.

El incremento de las ventas a través del uso de canales digitales ha provocado que muchas compañías enfoquen su inversión publicitaria en los market places más importantes. Según Statista, el 44% de los negocios que venden online en España ya lo hacen en market places, lo que demuestra la tendencia creciente del uso de estas plataformas debido a los beneficios que aportan. Asimismo, también hay que tener en cuenta que actualmente el 50% de las ventas online globales mundiales se hace a través de market places. Hoy en día la competencia es tan significativa que no solo es importante el canal de venta o la forma de presentar un producto, sino también es indispensable realizar una buena estrategia publicitaria para competir en el mercado escalando las ventas.

De este modo, la presencia de las marcas en los market places es fundamental para impulsar su desarrollo, ya que sino, además de estar desaprovechando un canal de venta en constante crecimiento, se está ofreciendo una ventaja competitiva a otras marcas. Implantar soluciones de inteligencia artificial en la estrategia publicitaria está comprobado que aporta grandes incrementos en las ventas, tanto en volumen como en rentabilidad. Herramientas como el machine learning son cada vez más utilizadas, pues analizan data en tiempo real para entender la probabilidad de intención de compra, mostrando a los usuarios productos específicos afines a sus preferencias y logrando así una mejor experiencia de compra y una fidelización de los clientes. En definitiva, la inteligencia artificial es un arma clave para conocer al cliente y poder dirigir la publicidad de una manera cada vez más personalizada y eficiente.

Esta unión entre ProfitlogiQ y eThink permitirá, a cada una de las compañías, aplicar sus capacidades más potentes en un proyecto común en el que el resultado final será hacer vender más y con mayor rentabilidad a las marcas. La experiencia de eThink permitirá analizar y preparar todo el entorno de estrategia y presencia de la marca en marketplaces, mientras que la tecnología de ProfitlogiQ garantizará la optimización gracias a su algoritmo, capacidades y experiencia técnica y operativa en el sector de la publicidad online, con el objetivo de ofrecer un servicio de ventas fundamental para el crecimiento de cualquier negocio. Además, el trabajo de mejora permanente que ProfitlogiQ Spain hace alrededor de su tecnología permite a los clientes que disfruten estructuralmente del conocimiento y los procesos más avanzados, de tal manera que a lo largo del tiempo se producen incremento de ROAS y eficiencia.

Marianna Duhart, socia cofundadora de ProfitlogiQ, asegura que "trabajamos muy de cerca de Amazon como uno de sus socios avanzados usando nuestra propia tecnología, la cual es capaz de diagnosticar el entorno competitivo, identificar las mejoras requeridas en los catálogos de producto para ganar mayor visibilidad, y alinear que la inversión publicitaria dentro y fuera de Amazon logre maximizar el retorno de inversión".

Por su parte, Sergio González y Leticia Herrero, socios-cofundadores de eThink, afirman "estamos muy orgullosos de la creación de esta nueva compañía porque su valor diferencial no es dedicarse a ganar muchos clientes y muchos ingresos, sino a crear una sociedad a largo plazo con cada uno de ellos con un único objetivo: Hacerlos crecer en rentabilidad dentro de los diferentes marketplaces. Nosotros no vendemos servicios, vendemos rendimiento".

Un algoritmo predictivo patentado para conseguir un crecimiento continuo en ventas

ProfitlogiQ Spain proveerá a las marcas y anunciantes de la experiencia y tecnología requeridas para ayudarlos a diseñar una estrategia de ecommerce holística, que va desde la identificación de retos y oportunidades, el acompañamiento en el diseño de la estrategia de logística, el alta y optimización de sus carteras de productos y tiendas, así como el apoyo continuo en la ejecución y eficiencia de esfuerzos publicitarias usando su algoritmo predictivo patentado que los lleve a un círculo virtuoso de crecimiento continuo en ventas dentro de los market places. En este sentido, el algoritmo predictivo de la herramienta que emplea ProfitlogiQ permite mostrar los productos de nuestros clientes a personas con alta probabilidad de compra y en tiempo real ajustar el precio por subasta de cada clic para asegurar un retorno de la inversión publicitaria óptimo. Y es que la tecnología y los servicios patentados de ProfitlogiQ están enfocados en ayudar a anunciantes y agencias para:

Obtener insights clave para la mejora continua del mix de medios, la presencia de la marca en los market places y la optimización de campañas Desarrollar estrategias de venta en el retail digital, evaluar las oportunidades y amenazas del mercado (incluido el posicionamiento del producto y la competencia) Ejecutar campañas optimizadas de Amazon Ads (Campañas de Búsqueda, Display o Video) para maximizar el ROI, así como en el resto de retailers que vayan abriendo opciones publicitarias.

Fundada en 2019 en México, ProfitlogiQ atiende a más de 70 clientes y agencias, incluidas varias de las marcas Fortune 500. y es está lanzando operaciones locales en los EE. UU y Brasil en el primer semestre de 2022, así como en Colombia en sincronía con el lanzamiento de Amazon en dicho mercado. Por su parte, eThink, fue creada ese mismo año por Sergio González, Leticia Herrero y Carlos Gómez, y lleva desde entonces trabajando en el entorno de los market places, obteniendo una amplia experiencia en el sector, donde ha logrado diferenciarse gracias al uso de tecnologías y automatizaciones que han permitido una optimización de sugerencias y una personalización de la experiencia de usuario clave para ayudar a sus clientes a vender más y, sobre todo, vender mejor.

