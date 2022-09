Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa sobre últimos avances en endoscopia Comunicae

jueves, 29 de septiembre de 2022, 13:18 h (CET) Bajo el título: "Ventajas de la endoscopia y la inteligencia artificial en el tratamiento de las enfermedades digestivas", el Aula de Salud tendrá lugar esta tarde, 29 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Aquarium de San Sebastián. El equipo de especialistas en Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa expondrá las ventajas de la eco-endoscopia y la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz de las enfermedades digestivas Los médicos responderán a las preguntas del público sobre las enfermedades digestivas y los últimos avances en su tratamiento, tanto a los asistentes presenciales como a los que las envíen por chat digital.

Policlínica Gipuzkoa inaugura en octubre una nueva Unidad de Endoscopias digestivas donde incorporará la última tecnología en diagnóstico.

Bajo el título ‘Endoscopia digestiva’, esta tarde se celebrará una nueva edición del Aula de Salud, organizada por EL DIARIO VASCO y Policlínica Gipuzkoa. Será a las 19.00 h. en el Auditorio del Aquarium de Donostia. Los especialistas en Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa Julyssa Cobian, Francisco Zozaya, Maider Martos y Juan Ignacio Arenas, se centrarán en las diferentes causas de las enfermedades digestivas y presentarán la última tecnología para el diagnóstico precoz y tratamiento de estas patologías como son la eco-endoscopia y la inteligencia artificial.

Estas últimas tecnologías permiten la visualización directa del interior del esófago, estómago, duodeno, recto y sigma, además de la visualización ecográfica del interior de su pared, así como las estructuras que rodean a estas vísceras (mediastino, región pancreática, vía biliar y cavidad pélvica). Además, es un tratamiento ágil, que no requiere la hospitalización del paciente y se realiza mediante sedación para mayor confort durante el proceso, que es ambulatorio y el paciente se va el mismo día a casa.

