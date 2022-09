Joaquín Molpeceres analiza la victoria de Álex Climent en el Formula Kite Spain Series 2022 Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Joaquín Molpeceres relata cómo ha sido la final en la que el deportista de Marina el Porete de Dénia, se alza como vencedor en la Cutty Sark «Spirit of Adventure» FKSS 2022 celebrada en Tarifa el pasado 4 de Septiembre.

“Lo hizo de nuevo” – comenta Joaquín Molpeceres. El regatista Álex Climent de Marina El Portet de Dénia se ha hecho con el podio de la clasificación general Cutty Sark «Spirit of Adventure» FKSS 2022 en seis pruebas repartidas por diferentes comunidades de la Comunidad Autónoma española en los últimos meses.

Las pruebas terminaron en Tarifa el pasado fin de semana, 3 y 4 de septiembre, donde atletas de diferentes nacionalidades debatieron la regata de la vuelta final.

Pau Soler y Pau Cifre lograron sus primeros títulos de campeonato en las categorías Senior y F-one Amateur, respectivamente. Seis pruebas en cinco municipios y más de un centenar de atletas de todo el mundo para que el español Alejandro Climent regrese a Cutty Sark por segunda vez en 2022 – informa Joaquín Molpeceres. Las malas condiciones meteorológicas obligaron a aplazar el inicio de la quinta edición de la Fórmula Nacional Kite Tour en Tarifa a principios de marzo, pasando el testigo a Mallorca a manos del club Nàutic S’Arenal. Aquí, el español Alejandro Climent no ha tenido un buen comienzo de año, aunque ha terminado entre los 10 primeros del equipo en trece de las catorce carreras disputadas, pero Clement finalizó decimotercero.

Rápidamente, se recuperó de su tropiezo en Mallorca y el español subió a lo más alto del podio cuando la pista se trasladó a aguas cantábricas por primera vez en Gijón y nunca volvió, salvo en Palamós, el brasileño Bruno Lobo se lo llevó a un segundo puesto.

En la última regata del año, cuando el Tour regresa a Tarifa por cuarto año consecutivo, mientras se preparaba para el podio final en la clase Pro Open, Clement declaró: «Estoy encantado de volver a ganar el Tour, mi segundo consecutivo, y el cuarto en total desde que se creó el Tour. Ha sido un año muy duro con vientos muy diferentes en cada parada. Afortunadamente, ha sido un privilegio conocer nuevos lugares como Gijón e Ibiza. Estoy muy feliz y ya estoy deseando que llegue el Tour en 2023”.

Joaquín Molpeceres recalca que en la categoría principal femenina, la suiza Margot Folgado consiguió su primer título en la competición de Fórmula Kite más importante de Europa y en el circuito olímpico de Kitewing. Su regularidad y devoción por la pista han llevado a la suiza a ser reconocida como la mejor regatista femenina de todas las atletas de todo el mundo compitiendo en seis regatas en 2022.

En la categoría senior instaurada este año, pensada para dar cabida a todos los deportistas no profesionales que deseen seguir demostrando sus habilidades sobre el agua, el español Pau Soler cerró con éxito el año en el podio.

Se pudieron completar un total de 18 vueltas durante la prueba de tres días, después de lo cual Clement terminó segundo en la clasificación, lo que lo colocó primero en la clasificación general. El regatista sumaba así su cuarta victoria en la competición española de Fórmula Kite, la segunda consecutiva.

Joaquín Molpeceres estuvo presente durante la entrega de premios y tras subir al escenario para recoger el galardón, Soller comentó: “Estoy muy contento de haber ganado la categoría senior. La flota es de muy alto nivel, he estado luchando por el campeonato desde mi primera regata, para poder terminar primero en la clasificación es un gran honor. La organización de la gira es fantástica y estoy muy agradecido de que hayan hecho espacio para atletas como yo en la creación de esta categoría. Definitivamente, regresaré el año que viene para defender mi título».

El joven regatista Pau Cifre del Reial Club Nàutic Port de Pollença domina a todos sus contrincantes y se proclama Campeón Amateur de F-one en el Cutty Sark «Adventurous» FKSS 2022, a tan solo 2 puntos de sus compañeros de equipo.

De regreso a la playa al término de la última carrera de Tarifa, el joven mallorquín comentó: «Estoy muy feliz de haber ganado la categoría amateur de F-one y ahora mi objetivo para la próxima temporada es avanzar a la categoría senior, así que voy a comprometerme a entrenar muy duro para poder hacer que suceda y terminar el próximo año con un buen resultado».

Al final, el portugués Pedro Marcos reafirmó su título en el Pro Open Masters, mientras que el español Oscar Barberá ganó por primera vez el Cutty Sark «Adventure Spirit» FKSS 2022 Pro Open Masters.

Tras esta victoria, Joaquín Molpeceres se muestra contento de tener a Álex Climent como atleta esponsorizado de Marina el Portet y de cómo ha afrontado la nueva Spirit of Adventure 2023, sabiendo que ha sido un año especialmente complicado por las condiciones del viento.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inauguración de Rumbita Barcelona Cenas de empresa en Barcelona y Madrid de la mano de Locations Day Off Events THANNAC potencia sus aperturas de tiendas pop-up para acercarse al modelo PHYGITAL Hipotecas 100 % para jóvenes que quieren independizarse, por Helloteca Tratamientos de cirugía estética de la mano de profesionales cualificados y de confianza en CBC Surgery Institute