Reconstrucción mamaria para pacientes de cáncer de mama, con el Doctor Álvarez

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 13:46 h (CET)

Uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial es el cáncer de mama. Tan solo en España se detectan tres casos cada hora, lo cual convierte a esta patología en el tumor maligno con mayor incidencia entre la población femenina.

Según datos oficiales, el 90 % los pacientes se encuentran libres de la enfermedad cinco años después del diagnóstico y haber recibido el tratamiento médico. Una de las piedras angulares de este tratamiento es la resección quirúrgica parcial o total del pecho enfermo, que en combinación con otras modalidades terapéuticas permite lograr estas tasas tan elevadas de curación. A cambio, en no pocas ocasiones estos tratamientos generan alteraciones morfológicas cuando se produce la amputación total de un órgano con importantes connotaciones psicológicas, sociales y personales. Para esos casos, la reconstrucción mamaria ha mostrado ser una solución efectiva cuando se lleva a cabo en centros especializados como la Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en el Hospital San Juan de Dios de León liderada por el Doctor Álvarez, cirujano experto en la materia.

Una estrategia acertada para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama: la reconstrucción mamaria El 19 de octubre se conmemora a nivel mundial el día del cáncer de mama, enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, afectará a una de cada 12 mujeres en algún momento de sus vidas. En ese sentido, las estimaciones oficiales indican que durante 2022 se diagnosticarán 34.750 casos nuevos de este tipo de cáncer en el territorio español. Para los expertos, los datos no dejan de ser significativos, sin embargo, se ha demostrado que con un diagnóstico temprano, unido a los grandes avances de los tratamientos oncológicos llevados a cabo en las últimas décadas e impulsados por la gran alarma social que genera esta enfermedad en la sociedad, han permitido mejorar de forma sustancial las tasas de supervivencia. Aunque estos tratamientos son muy efectivos, no son inocuos y conllevan en muchos casos una alteración significativa de la imagen corporal de las mujeres que lo reciben.

La reconstrucción mamaria engloba un conjunto de técnicas que permiten reparar las secuelas ocasionadas por estos tratamientos oncológicos, permitiendo recuperar el estilo de vida que tenían estas personas antes de recibir el diagnóstico de la enfermedad. Estos procedimientos, tal y como indica el Dr. Rubén Álvarez, deben ser realizados en centros especializados y por cirujanos acreditados en este campo.

La reconstrucción mamaria es considerada una de las estrategias más acertadas para reparar las secuelas derivadas de los tratamientos oncológicos y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Una parte fundamental del tratamiento del cáncer de mama: la reconstrucción mamaria Restaurar la imagen corporal de la paciente y mejorar su autoestima son factores de suma importancia para optimizar el proceso de recuperación y superar la enfermedad, considerándose en la actualidad a la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral del cáncer de mama. Así mismo, esta intervención quirúrgica cierra todas las heridas abiertas por la cirugía oncológica, recrea una mama de apariencia natural incluyendo el complejo areola – pezón y rellena el hueco y la deformidad existente en el tórax.

El Doctor Rubén Álvarez lleva a cabo este procedimiento en la Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital San Juan de Dios de León. Este especialista cuenta con una dilatada experiencia en las diferentes técnicas existentes de reconstrucción mamaria e incluye los dos últimos avances técnicos en su práctica clínica habitual. Estos procedimientos abarcan la reconstrucción con implantes, las técnicas de lipotransferencia para corregir defectos de forma y/o volumen o la utilización de tejidos autólogos como el colgajo DIEP, considerado hoy en día el «gold standard» en reconstrucción mamaria, y donde este cirujano cuenta con una larga trayectoria en microcirugía y transferencia de tejidos microvascularizados.



