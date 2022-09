The Garden, el lugar perfecto para cuidar del cuerpo, mente y alma Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 12:04 h (CET)

Para que el arte de bailar pueda resultar tan libre y bello es imprescindible que los bailarines aprendan a tener una consciencia del cuerpo más profunda para prevenir lesiones y seguir bailando con un cuerpo sano. A veces, al pensar en los bailarines, tan ligeros y armoniosos, no se percibe lo dura que es esta disciplina y todos los esfuerzos físicos y mentales que requiere.

Afortunadamente, hoy en día, hay muchos estudios y métodos que pueden ayudar a entender cómo conseguir estos cambios.

Tal es el caso de Flavia Abbadessa, una bailarina italiana que en 2011 sufrió una lesión que la alejó de los escenarios, pero que, gracias al descubrimiento del método GYROTONIC®, pudo volver a bailar y a brillar en los teatros internacionales y luego abrir su propio centro de bienestar en Madrid llamado The Garden.

Rehabilitación y actividad física alternativa Este método tan innovador fue diseñado por un bailarín húngaro, Juliu Horvath, hace más de 40 años, aunando movimientos y elementos de 4 actividades diferentes: la danza, el yoga, la natación y el taichí. Su objetivo es el de fortalecer la musculatura más profunda y crear espacio en las articulaciones. Al principio el método GYROTONIC® se utilizaba para la rehabilitación de deportistas de alto rendimiento o artistas de la danza, pero dados los increíbles beneficios, hoy en día, ha ayudado a miles de personas de todas las edades y condiciones físicas a mejorar su calidad de vida.

El método existe con máquinas (GYROTONIC®) y sin máquinas (GYROKINESIS®).

La máquina principal del método GYROTONIC® está compuesta de poleas, pesas, cuerdas y discos giratorios, los cuales se adaptan a las características físicas de cada persona.

Las secuencias de ejercicios se componen de movimientos circulares rítmicos que fluyen uno hacia el otro, lo que permite que las articulaciones se muevan a través de un rango de movimiento natural sin sacudidas o compresiones. Este método único y original estimula el sistema nervioso y linfático, tonifica la musculatura, mejora el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la fuerza.

La práctica de GYROTONIC® está recomendada para cualquier persona que desee mejorar su condición física, su elasticidad y, de paso, su bienestar emocional sin importar su edad o la condición física con la que empiece.

La práctica del método GYROKINESIS® busca conseguir los mismos objetivos pero sin la ayuda de las máquinas, de manera más fluida y sin interrupciones.

Los grupos son reducidos, por lo tanto, las plazas son limitadas. Además, en The Garden la primera clase es gratuita.

Otros servicios de The Garden Studio La misión de The Garden es ayudar a conseguir un equilibro de cuerpo, mente y alma. Es por esto que The Garden, además del método GYROTONIC®, también ofrece clases de Yoga, Danza, Barre, Hipopresivos LPF, masajes relajantes y descontracturantes, masaje facial japonés, sesiones de osteopatía, terapia craneosacral biodinámica y sesiones de maderoterapia.

El centro ha desarrollado un programa de iniciación con clases gratuitas tanto para las clases de GYROTONIC® como para las actividades grupales, con el fin de ofrecer un acercamiento previo al método de ejercicio que más se ajuste a las búsquedas de cada persona.

Para apuntarse solo hay que acceder a la página web de The Garden y disfrutar de una sesión de prueba en uno de los mejores oasis de paz de Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.