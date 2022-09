​Los artículos que resisten a la inflación Los frigoríficos y los colchones están un 30 % más baratos que antes de la invasión Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 12:32 h (CET)

La inflación se ha convertido en el principal rompecabezas de gobiernos y familias en estos últimos meses. En el caso de España, el último dato del IPC anual del mes de agosto se situaba en el 10,5 %, datos no vistos desde los años 80. Aunque principalmente la subida se debe al precio de combustibles y energía, la cesta de la compra también se ha visto gravemente afectada. Sin embargo, hay algunos artículos que han podido escapar de esta tendencia económica. De hecho, según el último estudio elaborado por el comparador de precios de idealo.es, los frigoríficos y los colchones están un 30 % más baratos que antes de la invasión, detonante de la situación actual.



El caso más destacado es el de las neveras, que a principios de año se situaron de media en los 1440 €, hoy apenas superan los 905 €, es decir, su coste ha caído un 37 %. Lo mismo ocurre con los colchones, cuyo precio lleva una trayectoria descendente en los últimos años. De hecho, en el mes de febrero su coste medio se situaba en los 304 €, mientras que en el mes de agosto era de 215 €, es decir un 34 % menos.

Por otro lado, los juguetes más clásicos tampoco se han visto tan afectados por la subida del IPC. Los artículos de Barbie están hoy un 28 % más baratos que en el mes de febrero. Por su lado, el coste medio de los productos de la marca LEGO ha caído en el mes de agosto por debajo de los 100 €, cuando en febrero superaban los 114 €. Asimismo, el precio de las construcciones para niños de Playmobil también han caído un 7 %.

El sector textil consigue escapar de la inflación

Asimismo, la ropa y calzado están hoy de media un 9 % más baratos que antes de comenzar la invasión a Ucrania. En este sentido, hay categorías de productos cuyo precio ha caído bastante en los últimos meses, entre ellos la ropa de invierno. El análisis desvela que los abrigos, tanto de hombre como de mujer, cuestan hoy de media un 9 % menos que a principios de 2022. Lo mismo ocurre con el calzado de invierno que se encuentra un 13 % más barato que en febrero de este año, mientras que gorros o guantes caen un 5 % y un 9 %, respectivamente. Lo que supondrá alivio para las familias a la hora de comprar la vestimenta para estos meses más fríos.

Otra categoría del sector textil que está hoy más asequible que antes de la invasión es la ropa destinada al deporte. De acuerdo a los datos recopilados por los expertos de idealo, una chaqueta de ciclismo cuesta hoy de media 93 €, mientras que a principios de año se situaba en los 107 €. Asimismo, el precio de la vestimenta destinada al running ha caído un 12 % a lo largo del año, una bajada mayor que la media del sector.

“El aumento de la inflación, debido a las consecuencias de la guerra y a otros factores, ha hecho que muchos productos hayan aumentado su coste, sobre todo aquellos que están más ligados a los combustibles y a la energía. Sin embargo, como prueba este estudio, hay artículos que no solo escapan de esta situación, sino que están más baratos” afirma Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, y añade “Para llegar a estas gangas la manera más fácil y eficiente es contrastando precios. Por ello, desde idealo hemos desarrollado un comparador que permite a los consumidores ahorrar lo máximo posible, manteniendo las mejores calidades”, sentencia el responsable de comunicación. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Los artículos que resisten a la inflación Los frigoríficos y los colchones están un 30 % más baratos que antes de la invasión La mitad de las pymes españolas creen que la inflación afectará a su negocio Según el I Informe Hiscox de pymes y autónomos en España ¿Puede colapsar la economía alemana? No es probable, pero sí se le viene abajo el modelo económico en el que ha basado su dominio durante las últimas décadas Recesión cíclica mundial y el dato del PIB en España El sector exportador ha funcionado bien, pues ha seguido creciendo y aportando valor al crecimiento de la economía española El costoso paso atrás del Reino Unido desde el borde de la estanflación Comentario de mercado elaborado por Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro