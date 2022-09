El puente entre emprendedores e inversores tiene nombre y se llama Bitstartups Comunicae

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:02 h (CET) Bitstartups presenta su línea de servicios que conecta emprendedores y patrocinadores a través de su plataforma de patrocinios. Un nuevo modelo de patrocinio para emprendedores en etapas tempranas Bitstartups es una plataforma de patrocinio de startups que permite a emprendedores ser patrocinados por patrocinadores que comparten los ingresos de la venta de sus productos.

La misma plataforma permite la conexión entre emprendedores y patrocinadores a través de la figura del patrocinador.

El patrocinador es aquel que, asumiendo el riesgo de no entrega, patrocina uno de los productos o servicios del emprendedor a cambio de una comisión en la venta del producto logrando con ello satisfacer dos necesidades:

Satisfacer la necesidad de un emprendedor de obtener financiación con un producto "no-vendible" todavía. Obtener unos ingresos extras gracias al marketing de afiliados. La clave del modelo está en generar un entorno donde los emprendedores puedan mostrar sus productos o servicios "en bragas" y que una comunidad de patrocinadores les incentive a terminar su desarrollo y venta.

Desde la misma plataforma los emprendedores pueden ofrecer y conectar con patrocinadores que recibirán su recompensa por ser patrocinador una vez el producto o servicio esté disponible o vendido, por ello hay dos modalidades de patrocinadores:

El patreon: Es aquel que, en búsqueda de un producto con características únicas, ya sea el precio, la personalización o la exclusividad asume un riesgo y una espera para poder recibirlo. El afiliado: Es aquél que, buscando una fuente de ingresos que apoye el ecosistema, patrocina el desarrollo de un producto de un emprendedor a cambio de, a través de la afiliación, compartir parte del ingreso de la venta. De esta forma, los emprendedores pueden obtener multitud de ventajas en su emprendimiento inicial como pueden ser:

Mejora del consumo de recursos de marketing: al tener un entorno donde centralizar las impresiones del ecosistema emprendedor, el esfuerzo en obtener visibilidad es menor. Aceleración de ingresos: a pesar de no tener un producto perfecto, los emprendedores pueden ya obtener sus primeros ingresos sin necesidad de endeudamiento o financiación. Aumento de métricas: la participación en esta clase de campañas mejora la visibilidad, las ventas, el número de usuarios y permite a los emprendedores mejorar sus métricas cara a futuras rondas de financiación. Asunción de riesgo mínimo: emprender siempre conlleva un riesgo, tanto de pérdida económica como de dinero, con las campañas de captación de patrocinadores en la plataforma pueden acelerar el proceso de validación y determinar si se sigue el camino adecuado. Sesiones ad-hoc (personalizadas): la plataforma provee de un consultor que los acompaña durante toda la campaña. EL PUENTE ENTRE TRACCIONAR Y LA RONDA DE FINANCIACIÓN ES BITSTARTUPS

Una de las ventajas de participar en el programa de Bitstartups para emprendedores en su capacidad de generar las métricas de validación necesarias para generar interés entre los inversores

Además, desde el club Bitstartups Venture tienen la posibilidad de presentar los proyectos a Business Angels (no institucionales) que puedan estar interesados en la participación como primer inversor del proyecto.

Para optar al club como emprendedor es necesario haber realizado con éxito tu campaña de captación de patrocinadores por afiliación. El coste por participar en el club es gratuito.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EMPRENDEDORS "ADOPTA UN CMO LOW-COST"

La propuesta de valor ofrecida a los emprendedores desde la misma plataforma es el acompañamiento de un equipo liderado por un consultor especializado en captación de patrocinadores y early-adopters que pueda, en etapas tempranas, ayudarles a exprimir lo máximo los recursos disponibles con el objetivo de finalizar la campaña con éxito.

Este servicio va incluido para cualquier emprendedor activo dentro de la plataforma que quiera hacer uso del mismo e incluye:

Sesiones recurrentes con un consultor especializado en ventas Gestión y lanzamiento de campañas de Social Ads Análisis y revisión de características del producto y recomendaciones de acciones de venta Reportes mensuales

BITSTARTUPS, LA PLATAFORMA DE EMPRENDEDORES PARA EMPRENDEDORES.

Bitstartups nació de la necesidad de ayudar a emprendedores en etapas tempranas a poder desarrollar sus primeras etapas de validación y tracción de la forma más económica posible y se propone convertirse en la plataforma de referencia para el lanzamiento de nuevos proyectos con el apoyo de la Comunidad de emprendedores de startups de España y LATAM.

