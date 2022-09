Las ventajas del divorcio notarial, con Divorcioscatalunya.com Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Desde hace unos 7 años, la legislación española permite el llamado divorcio notarial, que no es otra cosa que el coloquialmente conocido como express.

Se trata de un procedimiento expedito, económico y posible cuando hay un mutuo acuerdo entre las partes para oficializar la separación ante la ley. El equipo del bufete de divorcioscatalunya.com explica que estos procesos se adelantan ante un notario de fe pública y no ante un juez. De allí se deriva su nombre. La resolución gubernamental sobre estas separaciones se dio en un contexto en el que se buscaba descongestionar los tribunales civiles.

Cuáles son los requisitos para optar al divorcio notarial El divorcio notarial es un proceso muy beneficioso cuando los miembros de la pareja han acordado previamente la disolución del vínculo matrimonial. De hecho, ese es el primer requisito que se le exige a los involucrados. Divorcioscatalunya.com aclara que para acceder a este proceso deben haber transcurrido, al menos, 3 meses desde el matrimonio.

Otro requerimiento de las autoridades es que no puede haber hijos menores, no emancipados o con algún tipo de discapacidad. En caso de existir hijos mayores o que se hayan emancipado, es importante que firmen un consentimiento sobre las medidas que les afecten. Generalmente, se trata de decisiones que se toman a raíz del divorcio y que se relacionan con la vivienda o los aspectos económicos.

La ventaja principal del divorcio notarial es su rapidez. Cuando un proceso de separación llega ante un juzgado, el caso puede dilatarse en el tiempo debido a la carga de trabajo en estas instancias. Es, además, un proceso muy sencillo. Una vez consignados los documentos, solo hace falta ir el día de la cita para ratificar la decisión. El igual que en los otros tipos de divorcio, es necesaria la asistencia legal de un abogado, que, en estos casos, puede representar a ambas partes.

En un proceso ante el juez se obtienen unos resultados similares Divorcioscatalunya.com es un escritorio jurídico especializado en este tipo de procesos legales que utiliza la tecnología para facilitar el trámite a los involucrados. Trabajan con separaciones en circunstancias como el divorcio, con o sin hijos, con o sin patrimonio o disoluciones por la vía contenciosa. A través de su plataforma también ofrecen apoyo en cuestiones de pensión alimenticia, cambios de términos o patria potestad.

Aseguran que todos sus letrados están formados con másteres, especializaciones y actualizaciones en todo lo concerniente al derecho de familia. Con su innovador servicio online, asisten en casos en los que se necesita rapidez y existe un acuerdo previo. No obstante, cuando el divorcio requiere un proceso judicial, proveen un servicio personalizado y una asistencia presencial adaptada a las circunstancias.

Argumentan que el divorcio notarial es un proceso sencillo y rápido que solo requiere la consignación de los documentos requeridos ante el notario. Al emitirse la resolución, se extingue oficialmente el vínculo matrimonial. Con ello, cesa la obligación de compartir vivienda, el régimen económico conyugal y se revocan todos los poderes y consentimientos que hayan compartido los cónyuges.



