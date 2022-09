DONCAPTADOR.COM, la proptech de los seals de la captación inmobiliaria Emprendedores de Hoy

DONCAPTADOR.COM nació en 2020 en Londres de la mano de Héctor del Saz, que hasta entonces había desarrollado su carrera profesional en la compañía de real estate Foxtons. La proptech cerró 2021 con 550.000 euros de facturación y apunta a dos millones para este ejercicio.

DONCAPTADOR.COM se impulsa a base de leads. La proptech especializada en rastrear el mercado inmobiliario español y británico para nutrir de leads (los datos de venta de una propiedad) a los principales marketplaces de ambos países cerró 2021 con una media mensual de 630 inmuebles captados en Reino Unido y España, lo que representó un total de más de 7.500 unidades. Para 2022, la compañía prevé llegar a una media de 800 leads mensuales, con lo que cerraría el año con 9.600 unidades captadas.

El negocio de DONCAPTADOR.COM se basa en nutrir de leads a los principales marketplaces del mercado inmobiliario, además de gestionar los anuncios en sus mismas plataformas y su difusión por redes sociales. La proptech utiliza un software propio que monitorea el mercado inmobiliario a tiempo real e identifica las nuevas ofertas que cuelgan propietarios particulares.

Cuando la empresa capta un nuevo lead, pasa a verificarlo y, en el caso de que no haya ningún problema asociado al anuncio, lo sube en las principales plataformas de venta y alquiler de inmuebles. DONCAPTADOR.COM monetiza su operativa mediante la suscripción de estos clientes profesionales, además de los ingresos provenientes de la publicidad en su plataforma.

“La diferencia principal entre DONCAPTADOR.COM y otras empresas similares es que nosotros no solo avisamos al marketplace cuando surge un nuevo lead, sino que tramitamos todo el proceso de verificación y, si hay luz verde, subimos el inmueble a las plataformas e incluso podemos gestionar su difusión por redes u otros canales”, explica Héctor del Saz, consejero delegado y fundador de DONCAPTADOR.COM, a EjePrime. “Nuestra propuesta ha sido muy bien acogida, mantenemos una tasa de conversión del 60 % y cada día recibimos nuevas propuestas para ampliar nuestra cartera de clientes”, destaca el directivo.

DONCAPTADOR.COM utiliza un software propio que monitorea el mercado inmobiliario a tiempo real e identifica las nuevas ofertas que cuelgan los particulares La compañía nació el verano de 2020 de la mano de del Saz, que hasta entonces había desarrollado su carrera profesional en la compañía de real estate Foxtons. DONCAPTADOR.COM mantiene su sede en Londres y se centra en el mercado británico, con especial atención en Londres y Manchester, y en el español, en el que capta unidades por toda la geografía nacional.

La proptech, que nació gracias a los recursos propios de su fundador, cerró 2021 con una facturación alrededor de 550.000 euros y prevé cuadruplicar en este ejercicio su facturación, hasta situarla cerca de los dos millones de euros. DONCAPTADOR.COM no ha llevado a cabo hasta el momento ninguna ronda de financiación y no contempla hacerlo a corto plazo, ya que se centra “en un crecimiento orgánico, centrado más en la calidad que en la cantidad”, subraya del Saz.

DONCAPTADOR.COM, que cuenta con una plantilla de quince trabajadores, acaba de ser incluido en el Mapa Proptech elaborado por API Cataluña, que ya cuenta con más de 500 empresas tecnológicas relacionadas con el mercado inmobiliario español.



