¿Cómo combatir el dolor lumbar?, los servicios de FisioAvilés

martes, 27 de septiembre de 2022, 13:49 h (CET)

Hoy en día, el dolor lumbar es una de las principales razones de consulta médica, afectando hasta un 80 % de la población mundial en algún momento de sus vidas. Esta, además, se ubica como la cuarta causa de incapacidad laboral temporal en España.

Para tratarlo, es pertinente implementar un tratamiento eficaz como el ofrecido por FisioAvilés, clínica de fisioterapia en Avilés que dispone de tratamientos de vanguardia con las últimas técnicas y la tecnología más avanzada del sector. Su particular metodología permite abordar el dolor lumbar desde un enfoque integral adaptado a las necesidades de cada paciente.

Tratamientos para combatir el dolor lumbar de forma efectiva La zona lumbar es una de las áreas del cuerpo en las que aparece con mayor frecuencia un cuadro de dolor que puede pasar de moderado a agudo en poco tiempo si no se implementan tratamientos efectivos. Para los expertos, el dolor se produce por diversos motivos, como posturas forzadas ligadas a las actividades cotidianas que requieren un sobreesfuerzo, degeneración de los discos intervertebrales por el paso del tiempo, e incluso, estrés y ansiedad.

En ese sentido, FisioAvilés ha ganado notoriedad por disponer de tratamientos especializados en el dolor lumbar que se rigen por los mayores estándares de calidad y eficiencia del sector a nivel internacional.

En esta clínica de fisioterapia ofrecen servicios basados en evidencia científica como el método McKenzie, terapia combinada con ejercicios que se basa en la respuesta clínica de cada paciente para aplicar procedimientos mecánicos que permiten reconocer el origen del dolor y por ende, la estrategia más acertada para combatirlo.

Asimismo, FisioAvilés lleva a cabo la reeducación de la postural global, un revolucionario tratamiento que alivia los síntomas generados por las alteraciones musculoesqueléticas, al corregir de forma progresiva la postura fisiológica de cada persona hasta que llegue a una posición adecuada.

Tecnología de última generación al servicio de pacientes con dolor lumbar Una de las particularidades de FisioAvilés es que se ha establecido como una de las primeras clínicas de Avilés que ha incorporado aparatología de vanguardia con la última tecnología del sector para sus tratamientos. Entre ellos, se encuentra Indiba, un recuperador electrónico que combate los dolores musculares, lumbalgias agudas y el dolor cervical con ondas de radiofrecuencia e hipertermia.

Otro procedimiento implementado por este centro que ha mostrado ser efectivo son las ondas de choque, una técnica no invasiva que genera ondas sonoras o acústicas de alta velocidad que se aplican directamente en los tejidos musculoesqueléticos y las zonas en las que se presenta el dolor.

Asimismo, FisioAvilés dispone del novedoso Sistema Super Inductivo (SIS), una tecnología basada en campos electromagnéticos de alta intensidad que contribuye a la rehabilitación musculoesquelética y trata el dolor. Además, cuenta con un láser de alta potencia que potencia los resultados de sus tratamientos y servicios de pilates terapéutico con máquinas que coadyuvan a la recuperación, la actividad de mantenimiento y el refuerzo muscular.



