KOOBO® presenta KAI®, su plataforma digital colaborativa Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 12:14 h (CET)

En el campo de la traumatología, ortopedia y maxilofacial, cualquier cirugía requiere una planificación.

Además de los implantes, en ocasiones es necesario diseñar y fabricar un biomodelo, así como guías quirúrgicas que facilitan la inserción controlada de los implantes.

KOOBO® ha desarrollado KAI®, una plataforma innovadora y digital propia en su empeño por poner a disposición del equipo médico una herramienta sencilla, intuitiva que funcione también como un canal de comunicación con el equipo técnico para agilizar todos los procesos sin obviar las máximas garantías de seguridad y calidad.

El funcionamiento de la plataforma KAI® En primer lugar, KAI® permite al facultativo el envío de archivos DICOM para que los bioingenieros de KOOBO® puedan diseñar las piezas necesarias.

El procedimiento es muy sencillo. Una vez registrado en la plataforma, el doctor sube el archivo y especifica sus necesidades. El equipo técnico de KOOBO® realiza el diseño de cada una de las piezas solicitadas que no pasarán a producción hasta que el doctor las haya validado para lo que recibirá una alerta avisando de la disponibilidad del diseño.

Una vez validados los diseños comienza el proceso de fabricación mediante tecnologías de fabricación aditiva, mecanizado de alta precisión y herramientas CAD. Terminada esta fase productiva, se realiza el envío.

Por otro lado, KAI® funciona como canal de comunicación entre el equipo médico y el equipo técnico. De tal forma que, cualquier duda o aclaración sobre el diseño de las piezas a fabricar, se resuelve de forma inmediata. Igualmente, el doctor siempre podrá realizar un seguimiento de su pedido y consultar su archivo de casos previos.

¿Qué ventajas ofrece KAI®? No es necesario tener conocimientos específicos para manejar la plataforma y sus utilidades. KAI®está desarrollada en un entorno amigable y muy intuitivo y permite el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Una de sus ventajas es la disponibilidad de un equipo técnico de bioingenieros en cualquier momento. Sin duda, la agilidad para el envío de archivos, la definición de las piezas y la rapidez de todos los procesos es una ventaja a la hora de planificar las cirugías y la disponibilidad de los quirófanos. Del mismo modo, permite que los centros hospitalarios no necesiten disponer de un stock, ya que se trata de fabricar piezas únicas, personalizadas para cubrir las necesidades exclusivas de cada paciente.

El tiempo de espera desde la validación de un diseño hasta su recepción es realmente corto, dependiendo de la zona geográfica.

KAI® y todas sus funcionalidades operan bajo entornos de máxima seguridad donde la privacidad y protección de datos de los pacientes y su anonimización está cubierta conforme a la normativa europea de productos sanitarios MDR (medical device regulation) 2017/745 y la RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 2021 así como con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

KAI®, la plataforma para mejorar servicios médicos exclusivos en el ámbito de la implantología.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.