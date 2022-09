Inmunovital Solution de la Línea Inmunonutricion Emprendedores de Hoy

La nutrición del sistema inmune es sumamente importante. Hoy en día, gracias a la ciencia, se sabe que hay algunos compuestos necesarios para mantener un sistema inmune fuerte y vigilante. Sin embargo, en algunos pacientes ese sistema inmune puede estar más vigilante que lo deseado y tener efectos autoinmunes.

Los inmunonutrientes tienen la capacidad de regular el sistema inmune, es decir, actuar como inmunomoduladores, entre ellos, la vitamina D, el selenio, el zinc, los betaglucanos o la vitamina C. Como en todos los casos, cuando se habla de complementos alimenticios no solamente hace falta tomarlos para que se cumplan los efectos beneficiosos sobre el organismo, sino que hay que ver que las formas de estos minerales en las que se administran, ya sean de alta biodisponibilidad, se absorban correctamente y en la dosis correcta y en la combinación adecuada. En ese sentido, Inmunovital Solution cumple con todas estas condiciones y requisitos, para poder mantener un sistema inmune fuerte y vital.

Existen los componentes por separado en el mercado, pero la clave que marca la diferencia, está en la forma de sus sales, la combinación y la dosis diseñada de este complemento que asegura la máxima biodisponibilidad de sus activos, siempre bajo consejo de su médico. Además, se sugiere combinarlo con C Vital Solution y D Vital Solution para mantener un sistema inmune sólido fuerte y efectivo contra los agresores.

Como todos los suplementos de la empresa, este se realiza sin excipientes o, en el caso de necesidad de uso de los mismos, se utilizan excipientes respetuosos con la microbiota y aptos para intolerantes.



