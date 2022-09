Ventajas de contratar una hipoteca con el 100 % de financiación, con Hipoteclick Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las condiciones más deseadas por las personas que no tienen los ahorros necesarios para comprar una vivienda es la denominada hipoteca 100 % financiación, que con cierto repunte en el mercado hipotecario ha pasado a ser más solicitada.

La plataforma Hipoteclick se dedica a prestar servicios de intermediación bancaria para conseguir una de las mejores hipotecas del mercado. El equipo de expertos profesionales de la compañía se encarga de agilizar todo el proceso, de principio a fin, para que sea el cliente quien decida si aprobará o no la oferta hipotecaria y, en todo caso, poner el dinero donde lo desee.

El proceso para conseguir una hipoteca 100 % financiación con los expertos de Hipoteclick Conseguir una hipoteca en España es un proceso complicado, si no se siguen los pasos correctos para obtener el 100 % de financiación. Sin embargo, gracias al asesoramiento de Hipoteclick es posible conseguir algunas de las mejores condiciones para los préstamos, sin agobios ni estrés porque esta empresa se encarga de todo el papeleo.

Como primer paso, las personas interesadas deben entregar a Hipoteclick la documentación junto con la información correspondiente para que los profesionales de la firma empiecen a analizar las alternativas y decidan cuál es la más conveniente. Este estudio se realiza teniendo en cuenta los bancos que ofrecen las mejores condiciones para el cliente, para que luego el deudor, una vez estudiado las alternativas, decida cuál acepta.

El análisis conlleva el estudio individualizado de cada caso, para lo cual Hipoteclick coloca un asesor financiero personal a disposición de cada cliente, cuya función es encargarse de todas las negociaciones con las entidades bancarias hasta completar el proceso hipotecario.

La nueva forma de relacionarse con las entidades bancarias para buscar una hipoteca Hipoteclick pertenece al Grupo Crezit y, hasta la fecha, ha gestionado eficazmente más de 6.000 hipotecas para sus clientes. El proceso es 100 % online y la gestión es ágil y cómoda, puesto que no es necesario que el cliente se movilice hasta las agencias bancarias en ningún momento.

Los profesionales expertos en gestión de hipotecas online de Hipoteclick garantizan las soluciones hipotecarias preferenciales y exclusivas para que cada deudor seleccione y apruebe la hipoteca que se adapte a sus necesidades y requerimientos.

Hipoteclick estudia las condiciones de forma personalizada de cada cliente para conseguir el crédito que mejor se adapta a su perfil, comparando entre los diferentes bancos nacionales e internacionales y encargándose de la toda la gestión con total transparencia y seguridad.



