​Zapatillas para desayunar, comer y cenar

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:28 h (CET) Hace algunos años, Emilio Aragón ya marcaba tendencia apareciendo en su popular programa de televisión ataviado con un elegante traje que combinaba con unas cómodas zapatillas. Seguía la estela de una moda que se había impuesto en Estados Unidos en la década de los ochenta, un look que, con el paso del tiempo comenzó a desaparecer, dando paso de nuevo a los zapatos, tanto para ellas como para ellos.



Sin embargo, la llegada a nuestras vidas de la pandemia del Covid-19 ha vuelto a revolucionar los gustos a la hora de calzar nuestros pies. Tras los diferentes confinamientos y las largas estancias en el hogar, las zapatillas comenzaron a tomar de nuevo las calles hasta convencernos de que son la mejor opción para todas las ocasiones y en muchos sentidos. Caras conocidas de diferentes ámbitos, como el cine, la televisión, la política, etc., gustan de lucir increíbles modelos de zapatillas en cualquier ocasión y circunstancia.

No cabe duda de que, en la actualidad, su uso se ha normalizado y es habitual ver cómo las zapatillas sustituyen a los zapatos en la oficina, tomando algo con los amigos, de fiesta y también en ocasiones en los que se requiere de un atuendo más elegante.

Las zapatillas han vuelto para quedarse y para ofrecer un merecido respiro a los pies de todo el mundo, y especialmente a los pies de ellas. Es interesante recordar la eterna recomendación de los especialistas en podología cuando alertan de lo perjudicial que puede llegar a ser calzar tacones muy altos o intentar que los pies entren en diseños de calzado casi imposibles.

Otra de las ventajas de las zapatillas es que pueden lucirlas personas de cualquier edad: desde los más niños hasta los más mayores. Precisamente, en el caso de estos últimos, se consigue, además, un toque juvenil y deportivo que logra aportar una imagen rejuvenecida.

Las zapatillas son un complemento necesario que goza de gran versatilidad. Las hay adecuadas para las estaciones más frías del año, y también ligeras y más coloristas para las más cálidas. Admiten múltiples formas y diseños que se adaptan a todas las necesidades y situaciones: informales, sofisticadas, zapatillas para realizar deporte, zapatillas para lucir de día, zapatillas para vestir de noche, zapatillas para el paseo…



Para conseguir unas zapatillas que se adapten a nuestros gustos, también tenemos la posibilidad de elegir y comprar zapatillas online. En este sentido, una de las marcas más especiales y valoradas es El Ganso, una cadena de tiendas de ropa y accesorios nacida en España hace dieciocho años que ha logrado una importante expansión internacional. El Ganso, que confecciona más del 80% de su producción con materiales sostenibles, desde el año 2020 suministra a la Real Federación Española de Fútbol las prendas de calle tanto para futbolistas como para los técnicos de la Selección Española.

