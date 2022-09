Clínica Ponce de León explica la importancia de contar con un ortodoncista profesional y experimentado

Una de las áreas de loa odontología que más importancia se debe otorgar es el área de la ortodoncia, una especialidad encargada de corregir la mala posición dental o maxilar. La selección de un buen ortodoncista se debe realizar no solo teniendo en cuenta la confianza y el buen trato, sino también teniendo en cuenta la experiencia y la trayectoria del profesional Antes de que un paciente decida decantarse por un tratamiento de ortodoncia, hay dos factores que pueden condicionar esta decisión. Una de las barreras que tienen las personas a la hora de decidir si realizar un tratamiento de ortodoncia o no es el miedo a como van a ser los resultados del tratamiento. El factor número dos es el tiempo que tendrá que invertir el paciente en el tratamiento (y en muchos casos este es un factor mucho más importante para ellos que el propio coste del tratamiento). Es fundamental ponerse, en este caso, en buenas manos.

Escoger adecuadamente el profesional que va a llevar a cabo este tratamiento es una manera de evitar que esos dos factores hagan mella en los pacientes y se decidan a conseguir una sonrisa estética y saludable. La fobia al ortodoncista desaparece cuando el que está realizando el tratamiento es un profesional como Clínica Ponce de León, experimentado y profesional, que da un trato personalizado al cliente. Este centro es pionero en la investigación de técnicas y maquinaria novedosas, de última generación, de las que, que no todas las clínicas disponen normalmente.

Una modalidad que tiene Clínica Ponce de León para demostrar su gran experiencia en el sector de la ortodoncia es mostrando la gran cantidad de casos de éxito que ha tenido a lo largo de su amplia trayectoria en tratamientos de ortodoncia de todo tipo, invisible y lingual. "Cuando el tratamiento de ortodoncia es incorrecto o lo realiza un profesional poco experimentado puede causar un acortamiento en las raíces de las piezas dentales. Esto se debe generalmente al ímpetu de agilizar los tratamientos, intentando mover los dientes de la noche a la mañana y aplicando fuerzas excesivas que los dientes del paciente no pueden soportar" explica Clínica Ponce de León.

Las graves consecuencias también pueden traducirse en una exhibición de las raíces, es decir, cuando se aplica fuerza para llevar a cabo un movimiento incorrecto, que afecta al tejido óseo y la encía ya no puede sostener. Entonces, según Clínica Ponce de León, se descubren de forma parcial o total las encías, con la consecuencia de que la pieza dental se caiga en el futuro. También se han visto casos de exodoncias mal planificadas. "No se puede tomar la decisión de sacar un diente a la ligera, por falta de espacio. Se deben realizar los estudios necesarios para que, al finalizar el tratamiento, no falten piezas dentales o sobren espacios" explica Clínica Ponce de León.