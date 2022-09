«Eileen Wildcherry y La Ciudad de las Brujas»: la nueva aventura mágica de la literatura juvenil Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 11:45 h (CET) La autora Désirée Jiménez sumerge a los lectores en un mundo habitado por brujas y por los hechiceros que las cazan para hacerse con su magia La escritora Désirée Jiménez sumerge a los lectores en un mundo repleto de magia en su obra Eileen Wildcherry y La Ciudad de las Brujas, el primer libro de una saga de fantasía juvenil llamada Witchwood, en la que cada novela está ambientada en una estación del año.

En este primer tomo se presenta a Eileen Wildcherry, una joven que es atacada en su cumpleaños por un extraño hechicero que irrumpe en su casa. Gracias a su nuevo ratón y a un misterioso gato negro que se le aparece ese día, consigue huir y se adentra en el mundo de Witchwood a través del tronco de un árbol. Allí descubre que es una bruja, y muy pronto saldrán a luz secretos familiares que Eileen no estaba preparada para descubrir, como por qué su padre no le reveló su verdadera identidad o quién es su madre y dónde se encuentra. Eileen pronto se dará cuenta de que Witchwood y sus habitantes están en peligro, y ella es la única que puede salvarlos.

«Una noche soñé con una bruja que tenía por corazón una semilla. A raíz de ese sueño e inspirada por los bosques y los diferentes árboles que hay aquí en Inglaterra, donde resido, comencé a crear el mundo de Witchwood. Cuando una bruja muere, se convierte en árbol. La madera de estos árboles se puede usar para crear objetos mágicos. Es por eso por lo que algunos humanos deciden cazar brujas…».

Eileen Wildcherry y La Ciudad de las Brujas se trata de una publicación seriada, es decir, cada capítulo se publica con una periodicidad fija en la página web de la autora. Además, su lectura es completamente gratuita, e incluso se da la opción de que se reciban los capítulos por correo en formato PDF, lo cual permite acercarse a la historia de una forma más cómoda y accesible.

«Me he decantado por publicar la novela en este formato en primer lugar, porque quiero que todo el mundo pueda leer la novela gratis. En segundo lugar, porque creo que el formato serializado es divertido. Me gusta que la gente me envíe mensajes reaccionando a los capítulos y pidiéndome cosas».

El estilo sencillo y dinámico de la escritora adentra a los lectores en un universo literario lleno de misterios, hechizos, peligros, amistad, familia y secretos. Además, el ritmo tan ágil de una trama repleta de acción hará que puedan extrapolar el libro a otros formatos, como pueden ser los videojuegos o una serie, lo que hará que visualicen la historia de una manera más animada y consistente.

Asimismo, también se encariñarán con sus personajes, pues la construcción que Désirée Jiménez hace de todos es exquisita y facilita empatizar con ellos.

«En mi cabeza, el mundo de Witchwood ya tiene un juego de mesa, otro de rol y dos videojuegos. Los videojuegos son un medio muy interesante y me ayudan a pensar en cómo reaccionarían los lectores si de verdad se enfrentaran a ciertas situaciones».

Sin duda, una propuesta innovadora que promete hacerse un hueco muy pronto entre otras grandes obras del panorama juvenil.

Eileen Wildcherry y La Ciudad de las Brujas está disponible en Witchwood Libros de manera gratuita para todos los amantes de la magia.

