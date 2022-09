​El español Antonio Sanz se prepara para representar a España en la Final Mundial de Red Bull Street Style

Los mejores futbolistas de freestyle del mundo pondrán a prueba su creatividad, habilidad técnica y estilo el sábado 8 de octubre en la ciudad costera de Pula, en la península Istria de Croacia, confirmada como anfitriona de la final mundial de Red Bull Street Style 2022. Este año marcará el 10º aniversario de la participación femenina en la máxima competición del fútbol de estilo libre, con el Pula Arena, el icónico anfiteatro romano, como escenario de la competición.





Las finales mundiales de Red Bull Street Style se retransmitirán en directo a través de las redes sociales de la Asociación Mundial de Fútbol Freestyle (WFFA por sus siglas en inglés).





El arte del balón





Freestyle Football es, en pocas palabras, el arte de hacer trucos con una pelota de fútbol. Sin embargo, no son solo los movimientos sofisticados los que hacen que este deporte sea único, sino también la fantástica comunidad y el ambiente competitivo que lo rodea.





Inaugurado por primera vez en 2008, Red Bull Street Style es una competición global cuyo objetivo es encontrar a los mejores freestylers de fútbol del mundo. Este año, un nuevo formato de clasificación ha implicado que cada continente tenga un representante garantizado en la Final Mundial. Cada campeón nacional se unió a un pool de batalla regional que determinó los mejores freestylers de América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia-Pacífico.





Ahora, toda la atención se centra en las finales mundiales, donde 16 hombres y 8 mujeres lucharán para coronarse campeones mundiales.





Combinando creatividad y una habilidad fuera de lo común, los finalistas realizarán sus mejores trucos en un formato de batalla eliminatoria 1 contra 1 que se lleva a cabo durante tres minutos, y donde solo un ganador avanzará a la siguiente ronda.









El español Antonio “Anto” Sanz de 21 años será el encargado de representar a España en la gran final. El madrileño lleva toda la vida preparándose para este momento.





“Red Bull Street Style ha sido y es el torneo más importante de freestyle fútbol. Cuando empecé veía este evento inalcanzable. Recuerdo a los 16 chicos que llegaban a la final haciendo trucos que para mí eran de auténticos súperhéroes. Han sido ídolos para mí, y poder clasificarme para esta final es un sueño hecho realidad”.





Estilo mundial





Los campeones de Red Bull Street Style 2021, cuya final fue celebrada en el Palau de la Música de Valencia, Erlend Fagerli (Noruega) y Lia Lewis (UK), estarán entre los competidores que participarán este año en las finales en Croacia. Por otra parte, la nigeriana Evelyn Okafor se convertirá en la primera mujer africana de la historia en subir al escenario de una final mundial. Hemos hablado con Anto para que nos cuente su historia antes de la final.





¡Hola Anto! Háblanos sobre tus inicios, ¿cómo surge tu pasión por el freestyle?; ¿A qué edad empezaste esta aventura?

Anto Sanz: Mi pasión por el freestyle surgió de una manera muy rara. Yo era muy fan de la serie Oliver y Benji cuando era pequeño. Me acuerdo que “Oliver”, el protagonista, siempre se iba a su casa dando toques con el balón y me alucinaba el control que tenía sobre la pelota, así que decidí probar. Recuerdo que el verano de 2013, aproveché las vacaciones para buscar tutoriales en Youtube y aprender a dar toques. Di con el canal de “Futbol Tricks Online” y me pasé toda la tarde viendo trucos, competiciones, ¡incluso la final de Séan Garnier en el primer mundial Red Bull Street Style!

Desde ahí me enamoré del deporte. Empecé a entrenar, a poner cara a la gente y, sin darme cuenta, pasé a formar parte de la increíble comunidad del freestyle que tenemos en España, mi segunda familia.





¿Cuál ha sido tu evolución?

La verdad es que ha sido un proceso largo, pero muy gratificante. He estado cerca de nueve años entrenando casi a diario. El freestyle me ha dado alguna de las mejores cosas que tengo en mi vida. Ha sido una evolución muy bonita, he ido mejorando poco a poco, y conociendo a gente que me ayuda y me apoya incondicionalmente.





En 2017 me clasifiqué entre los top 16 de España, mi primer gran logro. En 2018 quedé 3º, y en 2019 conseguí la 1º posición, pero no me sentía campeón. Sin embargo, este año, al clasificarme como campeón de España, sí que he podido disfrutar y sentir que merezco estar aquí. He ganado todas las competiciones posibles y he demostrado que soy “digno” representante de España a nivel internacional.





He dejado la fiesta, el alcohol; he cambiado mis hábitos y mis entrenamientos (6 horas al día) para lograr el nivel que exige un torneo como este. Este cambio de mentalidad me ha hecho mejorar muchísimo y desde luego que se ha reflejado en los torneos.





¿Cómo llegas hasta Red Bull Street Style?

Para mí Red Bull Street Style ha sido y es el torneo más importante de freestyle fútbol. Con 13 años veía este evento inalcanzable. Recuerdo a los 16 chicos que llegaban a la final haciendo trucos que para mí eran de auténticos súperhéroes. Han sido ídolos para mí, y poder clasificarme para esta final es un sueño hecho realidad. Poder vivir esta experiencia desde dentro es inexplicable.









¿Cómo te sientes al haberte clasificado para la Final Mundial en Croacia? ¿Qué significa para ti representar a España en una final así?

Me siento muy feliz. Por un lado, porque mi yo de 13 años estaría muy orgulloso. Por otro lado, después de todo lo que he entrenado y todo lo que he sacrificado, cuando me dijeron que me había clasificado para el mundial sentí que todo el esfuerzo había merecido la pena.





Nunca he tenido la oportunidad de representar a España y siento que ahora me toca demostrar el nivel que tenemos aquí. No solo por mí, especialmente por la comunidad y todos los freestylers de España que confían en mí. Sé que lo voy a hacer bien porque el trabajo duro ya está hecho, allí vas a hacer lo que ya sabes.





¿Cómo te estás preparando? ¿Dónde y cuántas horas entrenas?

Estreno de lunes a viernes unas 3-4 horas diarias, no tantas como en verano porque he empezado la Universidad. Estudio Magisterio, así que me tengo que organizar para no perder el tiempo y sacar el máximo de todo.





¿Qué expectativas tienes para la final? ¿Cuál es tu objetivo?

Esta es una pregunta muy interesante porque la respuesta ha ido cambiando. Al principio, con las clasificaciones nacionales y la europea, mi único objetivo era clasificarme entre los top 16. Ni siquiera tenía en mente estar entre los top 4, mucho menos ganarlo.





Sin embargo, conforme avanzó la cosa y empecé a notar los resultados de tanto entrenamiento, me di cuenta de que podía ganar. Soy súper consciente de mis puntos fuertes y débiles, y del freestyler en el que me estoy convirtiendo. Así que si me preguntas cuál es mi objetivo ahora, te digo que ganar el Mundial.





¿Tienes algún referente en este campo?

A lo largo del tiempo han ido cambiando, pero desde siempre mi inspiración ha sido Ricardinho, campeón de Red Bull Street Style en 2019. Representa todo en lo que me quiero convertir, además ahora es amigo mío. Boyka es otro referente. Este año compite representando a Colombia, es de la misma generación de Ricardinho y son muy amigos. Admiro mucho cómo lucha por sus sueños.





¿De dónde sacas la inspo para tus trucos?

Saco inspiración de todas partes, pero especialmente del breaking. Hay movimientos en breaking que están cero explotados en el freestyle, así que decidí hacer lo mismo con la pelota.

Además, me encanta explorar e inventar. Probando locuras, ¡a veces salen cosas muy top!





¿Qué es lo mejor que te ha dado este deporte hasta ahora?

Mis amigos, la personas que me ha dado esta comunidad. Lo que más me gusta es pasar tiempo con ellos. Da igual el sitio al que viajes o los lugares que visites, lo importante es quién te acompaña.





¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

La primera enseñanza del freestyle es que nada sale a la primera. Otro consejo es lo importante que es confiar en uno mismo.





Para terminar, ¿cuál es tu próximo objetivo? ¿Qué sigue en 2023?

A corto plazo ganar el mundial y, después, mejorar, mejorar y mejorar. Crear trucos nuevos y dejar un legado. Le quiero dar caña a las redes sociales, y empezar a crear contenido que sirva también para otros niños que quieran aprender. Estoy con una serie de tutoriales ahora en Youtube y espero, poco a poco, poder vivir de mi pasión.