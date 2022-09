Nuevos reductores de precisión para el mecanizado de metales no férricos, plásticos y madera Comunicae

viernes, 23 de septiembre de 2022, 13:14 h (CET) Importante ampliación de la gama de componentes para los procesos precisos de corte y las de posicionado. El portafolio de reductores de precisión de Schaeffler cubre los pares nominales de 10 a más de 7.000 Nm. El área de aplicación preferida son máquinas para mecanizar metales no ferrosos, plásticos y madera Schaeffler presenta las nuevas series de reductores de precisión RT1, RT2 y PSC en la feria AMB 2022. Se suelen usar, por ejemplo, en cabezales orientables de fresado y mesas pequeñas de fresadoras para el mecanizado de metales no ferrosos, plásticos y madera. Las series RT1 y RT2 son reductores de precisión sin juego, mientras que la serie PSC consta de reductores planetarios de precisión. Los reductores de precisión RT cubren un rango de pares desde los 10 hasta un máximo de 484 Nm. El rango de pares de los reductores PSC empieza con 327 Nm en el tamaño más pequeño 030. Por lo tanto, los fabricantes de maquinaria disponen de opciones para seleccionar el tipo y tamaño de reductor que se adapte a sus ejes de mecanizado. Es posible complementar los reductores RT con motores específicamente adaptados, y también con una tecnología opcional integrada de sensores de par, formando así unidades compactas de accionamiento. Se puede realizar una rodadura particularmente rígida en el lado de salida utilizando los rodamientos de agujas de contacto angular de la serie XZU. Los reductores de precisión RT están especialmente indicados para los ejes A en cabezales de fresado y pequeños ejes oscilantes.

Una característica extraordinaria de los reductores planetarios de precisión PSC es la tecnología de dentado patentada, que reduce el juego torsional a 0,1 minutos de arco y lo mantiene constante durante una vida de servicio de 20.000 horas de funcionamiento por medio de un mecanismo de ajuste. Con su elevada rigidez a la torsión y su eje hueco, los reductores planetarios de precisión PSC están especialmente indicados para ejes C.

Gracias a la gran amplitud del rango de pares de las tres series de reductores y a los rodamientos, motores y sensores del par adaptados, Schaeffler ofrece una gama especialmente extensa de componentes para accionamientos y sistemas de posicionado de alta precisión, desde máquinas delicadas para la tecnología dental, hasta grandes fresadoras de pórtico.

