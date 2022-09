Adigital entrega sus premios a las cuatro iniciativas más destacadas en digitalización Comunicae

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:16 h (CET) Visualfy, Madrid Hub Digital de Interxion y DE-CIX, Plataforma Tierra y la herramienta de Inteligencia Artificial de Amazon Web Services y la Real Academia Española, los cuatro galardonados de la gala. La entrega de los Premios Adigital se ha llevado a cabo en el marco del evento OutThink 2030, un espacio para el diálogo y la reflexión sobre las palancas para alcanzar un modelo económico innovador en el que la digitalización y tecnología representen el 40% del PIB. Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, ha entregado sus Premios Adigital en el marco de OutThink 2030, un espacio para el diálogo y la reflexión sobre las palancas para alcanzar el reto de lograr en 2030 un modelo económico más innovador, competitivo y sostenible. La gala de Premios ha tenido lugar el 21 de septiembre, presentada por Ángeles Blanco, periodista y presentadora de Informativos Tele5. Los galardones están dotados con Non Fungible Trophies (NFT) para cada una de las categorías (ciudadanía, empresa, país y data value). Junto a ellos, se ha hecho entrega a los cuatro ganadores de una escultura del artista Jacinto Moros.

En concreto, para la categoría ‘Ciudadanía’, y por su impacto positivo en la sociedad a través de la tecnología y la digitalización, ha recibido el premio Visualfy. Se trata de una tecnología de reconocimiento de sonidos que traduce notificaciones sonoras en alertas visuales, haciendo los espacios accesibles a personas sordas o con discapacidad auditiva. El jurado ha valorado la clara aportación de esta tecnología para mejorar la vida de las personas, una tecnología aplicable a cualquier país y en cualquier idioma.

En la categoría de ‘Empresa’, para compañías que han destacado por su capacidad de innovación e integración de tecnologías, el ganador ha sido Madrid Hub Digital, de Interxion y DE-CIX. Este proyecto surge con la intención de posicionar a la ciudad de Madrid y, por extensión, a la Península Ibérica, como hub digital de Europa, referente en infraestructuras de la sociedad digital. El jurado ha tenido en cuenta la capacidad de este proyecto de atraer inversión, ecosistema y capacidades en el mundo del dato, donde España quiere posicionarse de forma clara.

Para la categoría ‘País’, con foco en aquellas iniciativas de innovación público privadas, ha sido galardonada la herramienta de Inteligencia Artificial de Amazon Web Services y Real Academia Española. Ambas organizaciones han puesto en marcha de manera conjunta esta herramienta que permite examinar, en muy poco tiempo y mediante sistemas de inteligencia artificial, decenas de miles de documentos de Internet con el fin de valorar el estado del español en el mundo. El jurado ha apreciado la colaboración público-privada en un proyecto que permite aprovechar el potencial del español como factor de crecimiento económico y competitividad internacional como así se reconoce en el reciente PERTE Nueva Economía de la Lengua.

Y, por último, para la categoría ‘Data Value’, por la aportación distinguida sobre el valor y uso del dato, se ha entregado el galardón a Plataforma Tierra. Se trata de una comunidad online promovida por Cajamar en colaboración con IBM para proveer a empresas y profesionales del sector agroalimentario, de acceso a información y a herramientas digitales para el tratamiento de datos que ayude a la toma de decisiones. En esta ocasión, el jurado ha valorado que esta iniciativa es un proyecto puramente tecnológico, para un sector, el agroalimentario, donde España es un país relevante y donde el uso de la tecnología y en especial del dato se aplica para mejorar la productividad y la competitividad del sector, la formación del agricultor y ganadero, lo que otorga una excelente oportunidad de posicionamiento internacional.

Tal y como explica César Tello, Director General de Adigital: "Queremos premiar el trabajo y la labor de entidades e iniciativas que se esfuerzan día a día por mejorar nuestra economía y sociedad a través de la tecnología". Y añade que "en España contamos con grandes focos de innovación tecnológica que merecen tener el reconocimiento de la sociedad, ya que se sitúan como palancas de mejora a nivel país en términos de competitividad y prosperidad".

Las candidaturas se cerraron el pasado 22 de agosto y la evaluación del jurado se ha realizado en base a criterios establecidos, tanto cualitativos, como cuantitativos como son la trayectoria o el impacto, entre otros.

El jurado, integrado por cuatro mujeres del mundo digital

El jurado de estas candidaturas ha estado compuesto por cuatro profesionales, con una gran experiencia dentro del sector de la innovación y la tecnología, siempre en clave digital.

En concreto, se ha integrado por Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech y Big Onion, además de asesorar sobre tecnología y diversidad de diferentes instituciones públicas y privadas; María Luisa Castaño, asesora de la directora general del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales y Tecnológicas y exdirectora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad; Asunción Gómez-Pérez, Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctora de la Universidad Politécnica de Madrid así como Académica electa de la Real Academia Española; y María Peña, Consejera Delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, que anteriormente ha desarrollado su carrera en diversos puestos de la Administración, principalmente en los ámbitos de la economía y el comercio.

Además, los Premios han tenido como director a Eduardo Sicilia, profesional con amplia experiencia en el ámbito político, ejecutivo, emprendedor y académico y que, entre otros, fue Consejero de Ciencia, Universidad e Innovación de la Comunidad de Madrid.

