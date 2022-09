Errores que se cometen a la hora de medir la innovación en las startups, de la mano de Leanspots Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 11:35 h (CET)

La innovación es un atributo importante para la supervivencia y mejora del desempeño de los negocios.

Las startups, conscientes de esta realidad, han empezado a introducir innovaciones disruptivas e incrementales en el mercado. Con esto, persiguen alcanzar un mayor número de clientes y obtener el éxito empresarial.

Sin embargo, más allá de invertir en innovación, es importante medir su impacto en la empresa; y en este punto, muchas organizaciones suelen cometer errores. Ante este escenario, Leanspots se perfila como una alternativa para encontrar los recursos necesarios para medir correctamente la innovación e impulsar las startups al éxito.

¿Qué errores son los más habituales en la medición de la innovación? Medir la innovación de manera adecuada puede impulsar a los negocios en una dirección progresiva. No obstante, los indicadores clave de desempeño apropiados no son fáciles de determinar. Esto ha llevado a las instituciones a cometer errores en dichas mediciones.

Normalmente, suelen medirse únicamente los resultados de la innovación, sin tener en cuenta las entradas. El problema con estas métricas es que solo dan una visión ya pasada de la innovación, teniendo presente únicamente lo que se hacía en el pasado. Además, no ofrecen mucho margen hacia la posibilidad de realizar cambios. Por tanto, lo mejor es que las mediciones sean realizadas sobre el proceso y los resultados y mantener un balance entre ambas.

Otro error común es medir demasiado. Poseer un exceso de KPIs requiere que se lleve un seguimiento constante de muchos aspectos y, en ocasiones, no merece el esfuerzo. Además, esto puede conducir a la confusión y la frustración, lo que deriva en que los empresarios no sepan en qué deben centrarse.

Por otro lado, de manera general se ve una falta de balance entre las métricas cuantitativas y cualitativas. Aunque puede ser interesante medir cuántas patentes se han registrado a lo largo de un lapso de tiempo, esto no necesariamente va a permitir la supervivencia de una startup. También es importante medir la satisfacción de los clientes, la retención de los mismos, recopilar información de cómo están funcionando los productos o servicios, etc.

Leanspots ayuda a medir la innovación correctamente Leanspots es una plataforma online que ofrece a las startups un ecosistema seguro para hacer crecer su negocio. Cuenta con tecnologías propias basadas en inteligencia artificial, big data y NLP que aportan valor a las empresas e incrementan su productividad. Estas herramientas creadas por profesionales en las áreas de software e innovación permiten la recogida y seguimiento de datos de las startups. De este modo, facilitan en cálculo correcto de las métricas y analizan el rendimiento de los emprendimientos.

Las herramientas que Leanspots proporciona a las startups ofrecen informes creados por inteligencia artificial que permiten medir la innovación, ayudando a tomar las decisiones que resulten más productivas para dar impulso a las empresas.



