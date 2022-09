El mobiliario de oficina de segunda mano que vende Factory Oficina Emprendedores de Hoy

El mobiliario de oficina es un elemento importante no solo a nivel estético o visual, sino también para crear un ambiente óptimo en el área de trabajo.

Sin embargo, este tipo de muebles puede llegar a ser costoso, lo que tiende a elevar la inversión en el acondicionamiento del espacio de trabajo.

El mobiliario de oficina de segunda mano es una excelente alternativa en estos casos para conseguir un juego ideal en mobiliario de calidad a un precio asequible. Estas ventajas vienen acompañadas de una extensa variedad en muebles para oficina de todo tipo, en el catálogo de Factory Oficina.

La diferencia que representa el mobiliario de segunda mano El mobiliario de oficina de segunda mano consiste fundamentalmente en piezas en buen estado, totalmente funcionales y de calidad, pero con alguna pequeña incidencia o desperfecto que ha necesitado de reparación. En manos de los expertos adecuados, los muebles quedan como nuevos una vez hecha la reparación. Sin embargo, por sus características, no se pueden vender a precio de fábrica, por lo que representan una opción mucho más económica en mobiliario de oficina, al mismo tiempo que, en la mayoría de los casos, ofrecen la misma estética y funcionalidad que un mueble nuevo.

En Factory Oficina, estos productos representan hasta un 70 % menos de lo que costaría un mueble de fábrica en el mercado. Al mismo tiempo, cada pieza se reacondiciona con altos estándares de calidad, hasta dejarlos como nuevos para su comercialización, lo que además extiende su vida útil, contribuyendo así también al medioambiente. Por otro lado, la impresionante variedad de su catálogo ofrece todos los muebles, accesorios y complementos necesarios para adecuar cualquier espacio de trabajo, como mesas de oficina, sillas, escritorios, armarios, archivadores, estanterías e incluso bancos y taquillas para vestuarios.

Equipo de planificación de espacios El mobiliario de oficina de segunda mano, por sus características, puede generar ciertas dudas sobre su calidad. Sin embargo, su bajo precio no significa que sean productos defectuosos. Por el contrario, estos muebles pasan por un profundo análisis para su reacondicionamiento, especialmente en Factory Oficina. Sus expertos técnicos realizan una valoración de cada mueble, bajo altos estándares de análisis, para conservar solo aquellos que cuentan con la calidad certificada que ofrece este distribuidor.

Estos productos se pueden hallar tanto por vía presencial, en sus dos almacenes físicos, como vía virtual, a través de su tienda online. En ambos casos, su clientela tiene acceso a un atento servicio al cliente, que les ofrece orientación para no perderse en la extensa variedad de su catálogo, al seleccionar los muebles que necesitan. Además, esta empresa cuenta con un equipo de planificadores de espacios, quienes aportan sus conocimientos a los clientes que requieran de su ayuda, para crear un ambiente cómodo, funcional y eficiente en su respectiva oficina.



