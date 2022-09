Central de Arbitraje ofrece una solución de prevención y gestión de impagados para empresas Emprendedores de Hoy

En los próximos meses y hasta el año 2023, se espera un aumento en la cantidad de personas que no podrán pagar sus deudas. Para los prestamistas, arrendadores y otros tipos de empresas, este incremento en los impagos puede suponer un riesgo, ya que genera pérdida de dinero, disminuye el rendimiento y, si es prolongado, puede causar la quiebra de los negocios.

Central de Arbitraje ofrece una solución de prevención y gestión de impagados para empresas. La compañía se caracteriza por usar estrategias más simples y ágiles que la demanda, logrando que el cliente prevenga gran parte de su morosidad y pueda recuperar su dinero a través de un laudo arbitral en un período inferior a los 6 meses.

El arbitraje como solución a los impagos La justicia ordinaria no suele ser la mejor opción para solucionar el problema del impago. Esto se debe al alto coste que conlleva pagar un abogado, procurador, la tasa judicial, la apelabilidad y la lentitud de los procesos judiciales en estos casos.

Como alternativa, el arbitraje civil o mercantil es una solución legal usada desde hace más de 11 años por la empresa Central de Arbitraje para remediar el problema. Esta estrategia se basa en utilizar las cláusulas de arbitraje específicas para el contrato de servicio, presupuesto o documento con el que nos relacionemos con nuestros clientes, proveedores o prestadores de servicios. Dicha cláusula permite blindar el contrato con el sistema arbitral, donde una de sus múltiples ventajas es que nos permite obtener un laudo arbitral en un máximo de seis meses, esto es un título ejecutivo que permite embargar bienes y haberes para el cobro definitivo e inapelable de la deuda adquirida.

El arbitraje también es aplicable en comunidades de propietarios, ofrece beneficios como la posibilidad de presentar demandas por cuotas impagadas, sin necesidad de un abogado o de que la deuda esté aprobada en Junta General, esto agiliza el proceso de recobro de comuneros morosos. Además, evitando la demora existente en la justicia ordinaria.

¿Por qué es importante la gestión y prevención de impagos ofrecida por Central de Arbitraje? Según Credit Back, durante el 2022, un 65 % las empresas en España han experimentado impagos, esto representa un 2 % más que el año pasado y se prevé que continuará creciendo. Debido al riesgo económico que esta situación representa, aumenta la necesidad de contar con la asesoría de profesionales en el cobro de deudas.

Con los servicios de gestión y prevención, Central de Arbitraje propone recuperar los impagos de la empresa, asegurar el cobro de nuevas facturas, evitar el pago de impuestos de facturas no cobradas y optimizar las relaciones con sus clientes. Entre las estrategias aplicadas por la compañía, se encuentra la gestión profesional de cobro con expertos con más de 20 años de experiencia, utilizando todos los medios legales y técnicos posibles, avisos amistosos sobre el pago de la morosidad vía WhatsApp, llamadas o e-mail y la reclamación con e-mail certificado. La gran ventaja respecto a cualquier otra opción de gestión de cobros es que, en caso infructuoso, se continúa con la vía arbitral y comienzan con la redacción de demandas arbitrales con la presentación ante la Corte de Arbitraje, presentación de embargo en el juzgado y demandas por justicia ordinaria para los clientes no sometidos al arbitraje.

Desde el 2011, Central de Arbitraje ha acumulado casos de éxito con su modalidad de trabajo. Por esta razón, se posiciona como una de las opciones más sólidas para trabajar y proteger tu empresa de clientes morosos o simplemente dotar tu empresa de un sistema ágil de seguridad jurídica. Para saber si una empresa o comunidad de propietarios se puede beneficiar del sistema arbitral, se puede reservar una sesión informativa con un experto totalmente gratis.



