Paula Patiño y Jelena Erić, hasta 2025 con Movistar Team

Movistar Team sigue trabajando en la solidez a largo plazo de su proyecto femenino y ha firmado renovaciones de contrato con dos de sus mejores corredoras: Jelena Erić (Kraljevo, SRB; 1996) y Paula Patiño (La Ceja, Antioquia, COL; 1997). Las dos ciclistas 'azules', que tenían contrato en vigor para 2023, permanecerán dos campañas más con la escuadra de Sebastián Unzué, hasta el 31 de diciembre de 2025.



Erić pudo formar parte esta temporada del equipo ganador del Giro d'Italia Donne tras sobreponerse a una serie de complicadas lesiones en los primeros meses del año. En mayo logró levantar los brazos por segunda vez en la escena internacional -se llevó la última etapa de la Vuelta a Andalucía- y, tras asegurarse un año más su título de campeona nacional de línea, volvió a brillar este mes de septiembre en el Tour de l'Ardèche, 2ª en la penúltima etapa y top-ten hasta en cinco jornadas de una prueba donde fue 'escudera' de Patiño.

La colombiana ha protagonizado un 2022 estelar: 4ª en Andalucía, 6ª en Eibar, podio -su primero internacional- en Irurtzun (3ª), top-ten en dos rondas WorldTour como Itzulia (9ª) y Burgos (10ª); clave con su trabajo de grupo tanto en Giro como en Tour; y 3ª en la general de Ardèche, su primer cajón en una vuelta por etapas europea.

Jelena Erić: "Muy contenta con cómo han acabado saliendo las cosas este año. A pesar de los problemas y lesiones que tuve que afrontar durante el año, he podido superarlo, conseguir buenos resultados y ser parte de los éxitos del equipo. El Giro fue impresionante: pelear todas juntas, dar lo mejor por Annemiek... Es alguien que no falla, es un privilegio poder estar ahí. De cara al futuro, el objetivo lógicamente tiene que ser seguir creciendo y dar un paso más como corredora, y también estar ahí para cuando haga falta echar un cable para conseguir grandes objetivos, como los que le quedan a Annemiek por cumplir antes de que se retire (sonríe). Ojalá que como grupo sigamos dando pasos adelante y que yo también pueda ir aportando cada vez mejores resultados".

Paula Patiño: "Esta temporada para mí ha sido de las mejores. He podido alcanzar un gran estado de forma que me ha ayudado a realizar grandes carreras, especialmente desde abril y hasta este final de campaña. Muy feliz y orgullosa también de haber sido parte del doblete Giro-Tour; ha sido de las experiencias más enriquecedoras que he vivido; estos títulos con Annemiek, que además de ser gran profesional es una magnífica persona. La esperanza para estas próximas tres temporadas es sin duda seguir mejorando y progresando. Ya tengo más experiencia y madurez y este año nos dimos cuenta que podemos estar en un nivel bastante alto, peleando junto con las mejores; cada año voy siendo más consciente de la corredora que puedo ser, y tengo muchas ganas de pelear por el máximo estos tres próximos años. Feliz y orgullosa de ser parte de la familia Movistar Team y espero que sigamos progresando juntos".

Sebastián Unzué: "Tanto Paula como Jelena son parte indispensable de la 'columna vertebral' de Movistar Team. Ambas firmaron tres años con nosotros en 2020, y su rendimiento y trabajo les hacen sin duda merecer otro contrato a largo plazo como el que han firmado. Por mi parte, muy agradecido por la confianza que siempre han demostrado en este equipo, por querer seguir aquí y por lo fácil que hacen todo siempre. Paula ha dado en 2022 un paso adelante muy importante, asentándose como una de las escaladoras de más calidad del WorldTour. Creo que no hay 15 corredoras que 'para arriba' vayan como ella. Tenerla en Giro-Tour este año es la demostración de su calidad; es un seguro en la montaña y en todas estas temporadas en el equipo ha ido creciendo y mejorando.

Jelena es una ciclista súper polivalente, que cuando le ha tocado coger responsabilidades ha sido capaz de aprovechar las oportunidades, pero sobre todo, como corredora de equipo, tiene un valor incalculable. Es muy inteligente en carrera, con mucha visión de carrera, es habilidosa, lee situaciones tácticas y nos aporta una enorme tranquilidad en el coche... Tener gente como ella, con esa calidad y con esa experiencia pese a su juventud, aporta muchísimo valor al equipo. Con ella y con este grupo que estamos configurando afrontamos con muchas ganas lo que nos depara el futuro".