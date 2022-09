Llega al mercado Lemonline, la inmobiliaria online sin comisiones con la que vender un piso rápido Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 09:43 h (CET) ¿Pagar hasta 15.000 euros para enseñar un piso? Con Lemonline inmobiliaria se puede vender un piso sin comisiones y con el asesoramiento de expertos inmobiliarios para tener la seguridad de hacer las cosas bien y conseguir una venta rápida y beneficiosa Las comisiones que una inmobiliaria tradicional puede llegar a cobrar por la venta de un piso, pueden alcanzar hasta los 15.000 euros, pago del que deben hacerse cargo los propietarios y descontarlo de las ganancias obtenidas por la venta de sus inmuebles.

La inmobiliaria Lemonline, con expertos inmobiliarios con muchos años de experiencia, ha detectado que los propietarios prefieren prescindir de las inmobiliarias tradicionales para no tener que abonar las comisiones abusivas, porque no perciben que realmente merezca la pena la inversión.

De esta forma, Lemonline marcó su hoja de ruta para diferenciarse de las empresas del sector: vender viviendas por una tarifa fija de 3.990€, eliminando las comisiones abusivas, y en una media de 30 días, gracias a la formación continua de sus empleados, su filtro de clientes, sus acuerdos exclusivos con portales inmobiliarios y su departamento financiero.

Tarifa fija de 3.990 euros, IVA incluido, al cerrar la venta

Con Lemonline, desaparecen las comisiones inmobiliarias de un porcentaje sobre el precio de la vivienda. Se pagará solo una tarifa fija de 3.990€, al cerrar la venta, nunca por adelantado.

¿Qué incluye esta tarifa fija? Todos los servicios que se necesita para vender un piso con Lemonline:

El asesoramiento de un experto inmobiliario que acompaña en todo el proceso de venta. Reportaje fotográfico con un fotógrafo profesional. Un filtro de visitas exigente para descartar visitas de personas que no pueden comprar viviendas. Acuerdos exclusivos con los portales inmobiliarios, que las inmobiliarias tradicionales no tienen. Asesoramiento legal, si es necesario. Servicio también tras la venta, en cualquier duda o conflicto que pueda surgir de la misma.

Asesoramiento continuo

Lemonline inmobiliaria está enfocada a la transparencia y a la comunicación. Por ello, los expertos asesoran al vendedor en todo momento de cómo se está desarrollando la venta y los mantiene informados de cualquier avance.

El acompañamiento en la venta es clave para la seguridad y tranquilidad de los vendedores, por lo que Lemonline inmobiliaria asesora al vendedor en la gestión de papeleo para poder cerrar la venta.

Aportando facilidades en la financiación

Además, para acelerar la venta de una vivienda, y ofrecer un mejor servicio, Lemonline tiene un departamento financiero; Lemonline Hipotecas. El equipo de Lemonline Hipotecas ayudará a los compradores interesados a conseguir su hipoteca, con mejores condiciones, un mayor porcentaje de financiación y un tiempo récord, porque su equipo cuenta con canales exclusivos de comunicación con las entidades financieras más importantes. Y, si también se necesita una hipoteca para una nueva vivienda, se podrá contar con su ayuda.

Su compromiso social

Lemonline no solo se diferencia de su competencia por su tiempo medio de ventas de 30 días y su tarifa fija, sino también por su compromiso con el medioambiente. La inmobiliaria digital sigue una política de cero papel, tienen contratados sus suministros con empresas que ofrecen energía 100% renovable y han instalado un rincón del reciclaje en sus oficinas.

