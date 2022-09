El mes de septiembre está dando para mucho Ha venido muy cargado de éxitos deportivos Redacción

Ibiza cerrará el verano con una competición de superyates, la Ibiza JoySail



Acabado el verano es el momento de que las grandes competiciones salgan de su letargo. Salvo deportes como, por ejemplo, la vela, en que la temporada estival es su punto fuerte, con la celebración de regatas como la Copa del Rey en aguas de la bahía de Palma, la cuestión es que llegado septiembre se reactivan las temporadas de todo tipo de deportes.

Este año pero, hemos tenido una pre-temporada de lo más lucida. Las apuestas en el Eurobasket 2022 apuntaban a España como favorito, eso sí, pero fue a medida que se iba viendo la garra y capacidad de sacrificio de los de Sergio Scariolo. De estar casi fuera con Finlandia, se creyeron que podían ganar y al final lo acabaron consiguiendo, dejando por el camino al anfitrión Alemania y en la final a la siempre ‘tapada’ Francia.

Pero es que especialmente este mes de septiembre ha venido muy cargado de éxitos, y es que una semana antes era Carlitos Alcaraz el chico de moda, tras su brillante victoria en el Open USA y el estreno como número 1 del ranking de la ATP.

Ahora es la Liga la que se toma un respiro de un par de semanas para el parón de selecciones, después de haber comenzado en pleno mes de agosto e inmersa en algunos casos en unas inhumanas temperaturas. Sin ir más lejos el Betis-Girona del pasado día 18 estaba fijado para las dos de la tarde en Sevilla, donde se alcanzaron casi 50 grados al sol. La solución de urgencia fue pasarlo a las 18.30 horas, cuando los termómetros marcaban 42.

Esto es lo que podría ocurrir en la Copa del Mundo en Qatar, pero los partidos se celebrarán de noche cerrada. Está claro que no es la más comercial, pero al final la salud de los jugadores y de los sufridos espectadores debe de primar.

Mientras el fútbol doméstico se detiene, el polideportivo sigue su curso. Volviendo a la vela. Cádiz será por segundo año, capital mundial, ya que los días 24 y 25 de septiembre acogerá la única prueba que se celebrará en España de SailGP, una competición de barcos voladores donde están buena parte de los mejores regatistas del momento. El año que viene y el otro, volverán, pero lo harán en octubre.

Y el mismo fin de semana se cerrará el verano ibicenco, el mismo que ha acogido a futbolistas de media Europa, dirá adiós al verano por la puerta grande. Me explico, lo hará con la celebración de una regata de nueva creación, tiene tan solo un año de vida, en la que participarán superyates que superan los 155 pies de eslora, es decir casi 50 metros de largo, una auténtica barbaridad. Y no serán ni uno ni dos, serán más de 10, los que acuden a la isla llamados para la ocasión.



Con lo que si este fin de semana se encuentran por alguno de estos lares, no duden en acercarse y disfrutar de los últimos coletazos deportivos del verano.

