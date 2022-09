Cuidar el ano con la pomada para hemorroides de Calmorrane Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque no se hable mucho de esa parte del cuerpo, el ano es un área super sensible que requiere de una serie de cuidados específicos para mantener un estado de salud óptimo y evitar el riesgo de sufrir patologías, irritaciones, picores o infecciones.

De todos modos, al ser un tema poco tratado en la sociedad, las personas no suelen conocerlos. El laboratorio artesanal y ecológico del ano Calmorrane ofrece un kit de productos para garantizar que el ano y los genitales se encuentren en las mejores condiciones. Uno de sus artículos más demandados es la pomada Calmorrane, no se trata de la típica crema para hemorroides, este producto además de aliviar de forma inmediata las molestias, sirve para prevenirlas y para el cuidado diario de los anos con o sin patologías. Está elaborada a partir de ingredientes naturales destacados ancestralmente por su función calmante, cicatrizante, antiinflamatoria, analgésica, regeneradora y antihongos, antibacterias y antivirus.

Hemorroides, un padecimiento que hay que atender Las hemorroides comprenden un conjunto de tejidos inflamados en la zona anal. Varían en tamaño y pueden ser internas o externas. Los síntomas de las hemorroides suelen ser leves y acostumbran a desaparecer por sí solos tras unos días. No obstante, es recomendable contar con algún producto que alivie y pueda evitar la hinchazón de esta zona de la piel, ya que puede empeorar y ocasionar un sangrado excesivo, infección, incontinencia fecal, hemorroides prolapsadas y una fístula anal, en la que se crea una abertura ente la superficie de la piel cerca del ano y en el interior del mismo.

Mientras tanto, es posible que el afectado experimente una escalada de síntomas como un bulto duro y doloroso alrededor del ano, comezón, sensación de intestinos llenos después de ir al baño y sangrado.

Cuidado del ano para prevenir hemorroides Los cuidados para la salud anal implican una alimentación balanceada como base de todo. Después también hay que tener en cuenta la higiene, con el uso de agua y jabón neutro, además de un secado correcto con una toalla personal destinada a esta área, evitando también el secado con papel higiénico de forma brusca. En el ámbito sexual, se debe hacer el uso de preservativo, así como cuidar la higiene antes y después del acto. Por último, es necesario tener en cuenta que realizar depilaciones o blanqueamientos en la zona pueden ser perjudiciales, ya que dependiendo de la persona, existe la probabilidad de acarrear irritación, infecciones o incluso quemaduras.

Calmorrane prioriza el cuidado anal con su enfoque multifuncional único, apoyado por especialistas en proctología, dermatología, sexualidad anal, etc. Se reúnen periódicamente para realizar estudios y aportes importantes en cuanto a esta zona del cuerpo. Por esta razón, todos los productos de la compañía incluyendo su pomada para hemorroides están avalados por Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) por la Agencia Española del Medicamento, Procesos Normalizados de Trabajo (PNTs) y Título de Taller Artesano por la Comunidad de Castilla y León.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.