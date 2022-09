Fujitsu España consigue la acreditación del registro medioambiental de Alcance 3 en Huella de Carbono Comunicae

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 13:15 h (CET) Fujitsu España ha demostrado su gran compromiso con la Sostenibilidad en la reducción de los Gases Efecto Invernadero (GEI) asociados a las actividades de comercialización de productos informáticos y servicios IT. La verificación ha sido realizada por BSI conforme a los requisitos de ISO 14064-1:2018, evaluando los sistemas de seguimiento y procesos de control, así como la comprobación cruzada de datos Fujitsu España ha registrado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el documento que certifica el proceso control bajo Alcance 3 de la Huella de Carbono; verificación realizada por BSI, la primera organización de normalización del mundo, por el gran trabajo realizado durante el periodo de 2021/22, para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), asociados a las actividades de comercialización de productos informáticos y servicios IT desarrolladas en sus doce sedes, ubicadas en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Tenerife, Zaragoza, Oviedo, Bilbao, San Fernando de Henares (Madrid), Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

La verificación ha sido realizada por BSI conforme a los requisitos de ISO 14064-1:2018, evaluando los sistemas de seguimiento y procesos de control, así como la comprobación cruzada de datos que gestionan. En concreto, Fujitsu España ha logrado reducir de manera muy significativa todas las emisiones directas, e indirectas de energía procedentes de la electricidad comprada, del transporte y del uso de productos de la organización asociadas al uso. La cuantificación y notificación de las emisiones GEI han sido facilitadas por la filial española de la multinacional nipona a través de su informe "Cálculo de Emisiones de CO2 en Fujitsu España en el FY 21/22".

Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España, ha recibido esta prestigiosa acreditación de la mano de David Fardel, Country Manager de BSI España.

Para Ángeles Delgado, "Hemos realizado un gran trabajado durante el 2021 y el 2022 para lograr este reto medioambiental que podemos considerar como un importante hito en España, y que ha sido posible gracias al trabajo de todo el equipo de Fujitsu España, especialmente por el área de Medioambiente. Una certificación difícil de obtener debido a su alta exigencia y que nos sitúa como una de las grandes empresas del sector IT y Comunicaciones comprometidas con la Sostenibilidad en España".

Para David Fardel, Country Manager de BSI España: "Me complace que las empresas tecnológicas en España muestren cada vez más un compromiso real con la sostenibilidad y la descarbonización. Agradezco la confianza que Fujitsu ha depositado en BSI para apoyar a la organización en cada paso de su camino hacia el cero neto.

