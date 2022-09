Intrusismo en el sector de la cirugía plástica, porque la salud no se negocia Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de septiembre de 2022

Ante la preocupación del creciente intrusismo en la cirugía plástica, a esta nueva campaña de concienciación se han unido diferentes profesionales que forman parte de la SACPRE (Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética)

Entre ellos se encuentra el Dr. Joaquín Velázquez, cirujano plástico de Sevilla, acreditado por la SECPRE y la SACPRE, que explica el sentido de esta iniciativa.

El Dr. Velázquez se licenció en la Universidad de Sevilla, obtuvo el título de Cirujano plástico, Estético y Reparador vía MIR en el Hospital Virgen Macarena, siendo galardonado con el Premio al Mejor Expediente MIR del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos y desarrolló estudios de Máster y Doctorado con mención internacional en Chang Gung Memorial Hospital con calificación Sobresaliente Cum Laude.

¿Por qué han decidido lanzar esta campaña de concienciación? Por la seguridad de los pacientes. El día 1 de enero de 2022 se publicó en los medios la trágica muerte de una mujer de 39 años que se había sometido a una triple intervención estética en manos de un cirujano cardiovascular. Esta noticia produjo un gran pesar y provocó dos sentimientos: pena e indignación. Probablemente, se podría haber evitado.

Este es, evidentemente, uno de los casos más extremos. Pero día a día se puede ver como personas que no cuentan con la formación necesaria se adentran dentro de esta especialidad, lo que pone en peligro tanto el óptimo resultado que se podría obtener en manos de un profesional cualificado como en los casos más extremos, la salud del paciente.

¿Cuál es la formación óptima necesaria para realizar operaciones estéticas? Esta pregunta es fundamental. En España existe una especialidad médica oficial acreditada por el Ministerio de Educación denominada: “Cirugía Plástica, Estética y Reparadora” que es la que otorga el “Título de Cirujano Plástico, Estético y Reparador”, siendo la única que porta el nombre de Cirugía Plástica y la única que incluye la Cirugía Estética en su denominación. Para ser Cirujano Plástico y, por lo tanto, Cirujano Estético, no solo hay que estudiar medicina durante 6 años, formación que otorga el título de Médico, sino que además hay que realizar después un examen oposición de acceso a la formación MIR (más de 8.500 plazas) y obtener una de las 50 plazas anuales ofertadas en España por el Ministerio de Sanidad para la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Esta formación MIR tiene una duración de 5 años y debe realizarse en un Hospital de Tercer Nivel (el máximo en España), en los que el médico interno residente se forma exhaustivamente en las diversas áreas de conocimiento de la especialidad. Dentro de nuestra especialidad se encuentran las intervenciones estéticas que también realiza el Dr. Joaquín Velázquez en Sevilla, que incluyen, por ejemplo: la blefaroplastia en Sevilla, las otoplastias, la rinoplastia en Sevilla, las bichectomias, todas las operaciones mamarias (aumento de pecho en Sevilla, reducción, elevación, ginecomastia y reconstrucción), las abdominoplastias, los liftings de brazos y muslos, liposucciones, ninfoplastias, etc.

Es por ello por lo que los Cirujanos Plásticos son los profesionales idóneos para realizar esas operaciones.

¿Cómo pueden acreditar los pacientes la formación de sus especialistas? Es muy sencillo, todos los médicos están obligados a colegiarse en el Colegio Oficial de Médicos de su provincia, reflejando su especialidad oficial acreditada por el Ministerio de Educación.

Todos los Colegios Oficiales de Médicos tienen la obligación de ofrecer la información sobre la especialidad oficial de cada médico colegiado en esa provincia.

Por ejemplo, en el Colegio de Médicos de Sevilla se puede encontrar al Dr. Joaquín Velázquez Velázquez. Además, las Sociedades Profesionales SECPRE y SACPRE, a las que únicamente pertenecen Cirujanos Plásticos, disponen de un buscador de sus profesionales para facilitar a los pacientes la comprobación de la especialidad del médico.



