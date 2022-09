School of Rock, la inversión clave para el próximo año Comunicae

martes, 20 de septiembre de 2022, 09:41 h (CET) La franquicia estadounidense con más de 25 años de historia aterriza en España para convertirse en una oportunidad para inversores con un ambicioso plan de expansión de la mano de Tormo Franquicias Consulting La red internacional de escuelas de educación musical más grande del mundo aterriza en España con gran acogida de clientes e inversores.

Fernando Augusto, director general de School Of Rock España y socio del holding en Brasil, España y Portugal, ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión como red de franquicia con el objetivo de implantarse en la península con 27 escuelas en los próximos años.

La nueva escuela ubicada en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón ha superado con creces la previsión de la central franquiciadora, ya que en menos de un año de gestión los franquiciados han completado su cupo de alumnado teniendo que hacer una ampliación de las instalaciones.

Modelo pensado para inversores apasionados

"Buscamos franquiciados que no solo tengan el potencial financiero necesario, sino también tengan pasión por la enseñanza y, por supuesto, por la música". Con más de 500 escuelas distribuidas en 15 países, School Of Rock busca trabajar con franquiciados implicados en la gestión diaria.

La oferta comercial de las escuelas de música School of Rock va mucho más allá de la enseñanza, por ello han diseñado la metodología propia con formación práctica grupal e individual que garantiza la fidelización y consecuente rentabilidad del negocio.

Escuela de enseñanza única en España

El grupo impulsa un modelo de franquicia hasta ahora único en el mercado español, ya que como afirma Fernando Augusto: "Tenemos una marca muy atractiva con un enfoque de aprendizaje patentado muy emocionante para nuestros alumnos", a día de hoy, School Of Rock es la única red de franquiciasen España en organizar eventos en vivo con discográficas y partners de espectáculos y eventos como Rock in Rio.

Condiciones para los nuevos socios inmejorables

Dado su proyecto de expansión los próximos años desde la central franquiciadora han ideado e impulsado unas condiciones de adhesión muy atractivas.

Fernando Augusto concluye: "Ofrecemos una escuela completa, con todo el equipamiento y mobiliario, aulas para clases individuales y colectivas, acuerdos con partners reconocidos, y acciones de branding y marketing innovadores y eficaces por una inversión desde 250.000€. Todo ello con el objetivo de obtener la misma acogida y resultados que la escuela franquiciada de Pozuelo", quien además añade "tenemos intención con este plan de negocio cerrar 2022 con 6 escuelas firmadas".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.