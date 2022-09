Presentación oficial del Festival A4Bandas - Factoría Jarana El objetivo es crear un lugar, un refugio, donde poder mostrar, compartir y reflexionar acerca de trabajos en proceso de creación Sandra Ovies

martes, 20 de septiembre de 2022, 10:50 h (CET)

El próximo 22 septiembre a las 12.00h es la presentación official del Festival A4BANDAS-FACTORÍA JARANA. Desde Factoría Jarana ponen en marcha el primer Festival de Teatro A4BANDAS cuya finalidad es crear un lugar, un refugio, donde poder mostrar, compartir y reflexionar acerca de trabajos en proceso de creación. Un espacio donde experimentar ese primer acercamiento a la comunión que se establece entre la pieza y el público.

El festival se desarrollará en Factoría Jarana y contará con la participación de 4 proyectos que exhibirán sus trabajos desde el 30 de septiembre hasta el 29 de octubre todos los viernes y sábados, a excepción de los días 14 y 15. Para esta primera edición nos acompaña Nave73, sala de referencia en la escena alternativa madrileña, que acogerá a dos de las compañías seleccionadas: estas tendrán la oportunidad de estrenar sus trabajos completos durante el primer semestre de 2023.



Las compañías que participarán serán:

FOLKCORP – LAB / El 30 septiembre y 1 de octubre a las 20.00H, con No hay que hacer nada para que te quieran. El cuerpo femenino aparece como una constante en el ámbito flamenco. La coreografía reflexiona sobre la presencia de la mujer en las letras de los cantes.y están vinculadas a los mitos más reaccionarios al amor romántico, como seducción, belleza, locura, celos, maltrato y muerte. ¿Puede un cuerpo amar tras liberarse del amor romántico? El amor romántico es la base de los mitos y comportamientos que normalizan agresiones y violencias cotidianas que avanzan hasta el maltrato continuo y el feminicidio. Queremos escuchar el silencio de las letras que construyen los cantes y mostrar las distintas imágenes del cuerpo femenino.

RODRIGO VILLALBA / Los días 7 Y 8 de octubre a las 20.00H, con El Primer Hijo. La Culpa. Es el cuerpo el que padecerá las consecuencias de las acciones y las palabras. El cuerpo como objeto y ofrenda de un sacrificio. Quiero convertirme en Caín y en su propia ofrenda, ser las dos cosas, para luego soportar el rechazo y el castigo impuesto sobre mi carne por un ser superior, por la sociedad. Soy el primer hijo y vengo a pagar por las culpas de mis padres. Soy el hijo de Eva. Adán.

ANTINOMIA TEATRO / Los días 21 Y 22 DE OCTUBRE a las 20.00H con OEDIPUES DEI. La esfinge y la incertidumbre. La fugacidad del Hombre y el enigma del porvenir es uno de los mayores misterios de la especie. En Edipo no es casual la posibilidad de alterar el acertijo de la esfinge y transformarla en la afirmación de la angustia del tiempo. El Hombre y su podredumbre, la revelación de nuestro miedo: la muerte.

LA NORIA TEATRO / Los días 28 Y 29 DE OCTUBRE a las 20.00H con PRÓXIMA ESTACIÓN. “¿Cuánto tiempo has esperado en el banco de una misma estación, un tren que ya ha pasado?” La individualidad, la dependencia y los vínculos afectivos son el centro de esta tragicomedia. La obra muestra cómo proyectamos nuestros ideales en los demás para desentendernos de nuestras responsabilidades y cómo a su vez el ego no nos permite ver cuáles son sus necesidades. Montse y Marga se reúnen cada día a la misma hora y en el mismo banco para ver el atardecer juntas. Ambas están sumidas en la espiral de una rutina de la que no son capaces de salir por miedo a la soledad. Juntas transitan diversas situaciones movidas por el apego, el orgullo y el paso del tiempo.

