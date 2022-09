Adquirir juguetes de Navidad al por mayor de la mano de Cómprale a China Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las celebraciones más significativas para los niños es la Navidad, no solo porque estarán acompañados por toda la familia, sino también por el hecho de recibir regalos.

En este aspecto, los juguetes para Navidad son unos de los regalos más demandados por los padres y familiares de los más pequeños. Por esta razón, aquellos empresarios que deseen importar juguetes y carritos eléctricos para niños desde China pueden solicitar los servicios de Cómprale a China, empresa dedicada a la exportación desde aquel país a empresas y personas, para importaciones de diversos productos en Latinoamérica.

Amplio catálogo de diversos juguetes y carritos eléctricos para niños Importar juguetes desde China a precios competitivos, representa una gran oportunidad para los empresarios y, mucho más, si se considera la cercanía de las fechas de las festividades de fin de año como Navidad. En este sentido, Cómprale a China brinda la posibilidad de mejorar cualquier oferta sobre un producto, a través de sus acuerdos con los fabricantes más importantes del país asiático. A su vez, la firma cuenta con inspectores especializados encargados de realizar un seguimiento de los productos para garantizar una calidad óptima.

De esta manera, es posible importar diversos modelos y diseños de juguetes para niños, ya sean educativos, muñecas y casitas de muñecas, carros a control remoto, drones o aviones, fabricados en plástico y con componentes electrónicos de primera calidad. Al mismo tiempo, quienes busquen minimotos y minicoches eléctricos con diferentes diseños y acabados, así como juguetes a batería, pueden llevar a cabo su pedido para comprar al por mayor y hacer un envío por contenedor.

Servicio personalizado y precios competitivos Dedicada al sector de la exportación hace más de 8 años, Cómprale a China se encuentra establecida en Hong Kong y opera en todo China, ofreciendo diversos servicios vinculados al comercio exterior. Así, esta compañía trabaja como trader de productos electrónicos, tecnología y maquinaria para distintas industrias, así como para ferretería, juguetes, muebles de oficina y otros sectores. Asimismo, lleva a cabo tareas como distribuidor mayorista de estos artículos, ofreciendo no solo precios competitivos, sino también un servicio personalizado con atención en 3 idiomas.

En consecuencia, basándose en una muestra a elección del cliente o en una especificación técnica sobre el artículo, Cómprale a China se encarga de realizar una cotización formal con los datos de cuenta para hacer el depósito de la compra. Una vez aprobado el pago, se procede a despachar los productos por vía aérea o marítima, de acuerdo al tamaño, volumen y peso de la mercadería.

Por lo tanto, Cómprale a China comprar con seguridad, con una buena relación calidad-precio y un servicio de primer nivel.



