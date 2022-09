DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece una entrevista exclusiva con Neymar Jr., actual jugador del París Saint Germain, en la que el delantero brasileño comparte sus sensaciones en el arranque de la nueva temporada, muy especial por la disputa del Mundial de Catar, y el momento que vive actualmente el vestuario del equipo parisino.



Neymar Jr. explica cómo ve actualmente a Messi en París tras su cambio de aires de la pasada temporada: “Conozco a Leo desde hace mucho y es difícil un cambio así. Él llevaba muchos años en Barcelona y ahora cambió todo para su familia también. La verdad es que es un poco difícil, pero creo que ahora ya está mejor, está más en casa. Lo que quiero es que disfrute, que nosotros dos disfrutemos juntos, porque sabemos que tenemos muchas cosas por delante, cosas difíciles, pero seguro que podemos”.

En esta entrevista exclusiva, Neymar Jr. también da su opinión sobre varios futbolistas actuales, entre ellos, algunos del Real Madrid o del Barcelona: “¿Benzema? Un clásico. ¿Messi? Genio. ¿Cristiano Ronaldo? Genio. ¿Luis Suárez? Genio. ¿Pedri? Clásico. Este me gusta. Me recuerda a Iniesta. ¿Rüdiger? Me gusta, es un central que te da miedo. ¡Es muy fuerte, muy grande!”.

Fuera del terreno de juego, Neymar Jr. afirma que siempre ha preferido desconectar del fútbol en su tiempo libre: “Yo nunca fui una persona de estar mirando partidos de fútbol. O he estado jugando, o haciendo otras cosas. La verdad, no es que no me guste, mis amigos siempre están ahí mirando partidos de fútbol, y yo digo: ‘No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver una ‘peli’”.

Las estrellas brasileñas

Además de esta entrevista, los usuarios de la plataforma tienen disponible bajo demanda ‘Neymar, dinastía de Reyes’, un contenido original que cuenta la historia de las grandes estrellas del fútbol brasileño en los últimos 70 años con el propio delantero del PSG como último gran exponente. Se trata de una ventana poco común para acercarse a la carrera de Neymar Jr., desde los inicios de su carrera futbolística, hasta los altibajos en la Copa del Mundo con la selección de Brasil.