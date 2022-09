La empresa Pulido de Suelos indica cómo el pulido es una solución eficaz para obtener superficies impecables Comunicae

viernes, 16 de septiembre de 2022, 14:22 h (CET) La limpieza y el pulido de suelo es esencial para la correcta conservación, aspecto e higiene del suelo Con el paso del tiempo, el desgaste del suelo es inevitable, incluso los suelos más duraderos pueden deteriorarse debido al alto tráfico, lo que da lugar a manchas y defectos muy visibles. En este caso, recurrir a una empresa de pulido de suelos es la clave para devolver al suelo su brillo original.

¿Qué es el pulido de suelos?

El pulido de suelos es una labor técnica que requiere la consideración de varios factores, donde es necesario tener especial atención al estado y el tipo de material del suelo, ya que los suelos de mármol, terrazo y granito tienen diferentes acabados.

Los suelos están sometidos a muchos desplazamientos y al uso constante de productos químicos de limpieza. Por ello, para su correcta restauración la mejor recomendación es recurrir a una empresa profesional de pulido de suelos.

¿Por qué hay que pulir los suelos?

Los suelos están hechos de materiales muy resistentes y duraderos que pueden permanecer prácticamente intactos durante años.

Sin embargo, no se puede ignorar los elementos a los que suelen estar expuestos, por ejemplo: alto flujo de personas, el tiempo y las inclemencias del tiempo, pueden hacer que pierdan su estética.

El desgaste se nota especialmente en los suelos de piedra, y el proceso de restauración que suelen ofrecer las empresas de limpieza, están especialmente diseñados para combatirlo.

En el proceso del pulido de suelo independientemente de su material se utilizan productos adecuados para cada superficie y se utilizan diferentes técnicas. Entre estos métodos de pulido, es importante lijar toda la superficie del suelo a unos pocos milímetros para eliminar cualquier marca e imperfección que se haya podido formar.

Posteriormente, se aplica un producto que no sólo confiere al suelo un aspecto más atractivo, sino que también aumenta su resistencia a las influencias externas en el futuro e incluso mejora la adherencia.

¿Por qué recurrir a una empresa especializada en pulido de suelos?

La mejor solución que se recomienda es acudir a una empresa de limpieza especializada en pulido de suelos ya que suelen ofrecer un amplio abanico de soluciones, incluyendo intervenciones adaptadas a las características específicas de cada suelo, sin comprometer su aspecto original. Esto garantiza que se proporcionen resultados satisfactorios.

Así como también están capacitadas y formadas para utilizar productos, herramientas y maquinarias que permite pulir los suelos con mayor eficacia y calidad para cumplir con las exigencias de los clientes.

Tipos de suelos que se pueden pulir

El pulido puede aplicarse a la mayoría de los suelos. El objetivo principal es devolver al suelo su brillo, aspecto original y conseguir una superficie uniforme y lisa:

Pulido de suelo de hormigón

El hormigón pulido crea un aspecto visualmente fresco y elegante, suele ser uno de los suelos más utilizados en viviendas y comercios, ya que tiene característica que crea un aspecto moderno y sofisticado, y cuando funciona bien, queda espectacular.

Pulido de suelos de mármol

El mármol es una piedra natural compacta que puede tratarse de muchas maneras, pero también es un material blando y frágil. Para garantizar el perfecto mantenimiento de los suelos de mármol, se recomienda un plan preestablecido para no dañar ni estropear la imagen de la propiedad.

En primer lugar, se recomienda una limpieza a fondo para asegurarse de que se eliminan todas las manchas del suelo. A continuación, se realiza un pulido mecánico.

Las empresas de pulidores profesionales suelen acelerar el proceso mediante el uso de fregadoras de suelos, que actúan conjuntamente para fregar, espumar, pulir y cristalizar.

Pulido de suelos de terrazo

El terrazo es un material económico compuesto por mármol y cemento, es muy fácil de pulir, vitrificar y abrillantar. Sin embargo, los suelos de terrazo suelen perder su color, brillo y lustre a medida que avanza el tiempo. Si esto ocurre es necesario acudir a una empresa de limpieza especializada en pulido de suelos para esta tarea. De este modo, se recuperará el brillo, el color y la dureza de este tipo de suelo y proporcionarán una capa protectora para prolongar su vida útil.

¿Cuál es la diferencia entre el pulido y abrillantado de suelos?

El pulido y el abrillantado pueden parecer similares, pero son dos técnicas diferentes con precios y métodos distintos.

Sin embargo, en ambos casos, el objetivo es recuperar el carácter original del suelo. Sin embargo, hay diferencias entre ambos:

El pulido de suelos restablecer la suavidad en el primer día

El pulido de suelos tiene como objetivo principal restaurar la suavidad del suelo. Para ello se utiliza una máquina pulidora que lija el suelo para conseguir la máxima suavidad de la superficie. La máquina tiene un cepillo de lijado integrado para eliminar daños como arañazos y abrasiones.

A continuación, se prepara un grano de distinta finura para el proceso de pulido del suelo. Por supuesto, pulir el suelo antes de lijarlo reduce el grosor después de unos cuantos usos. Por tanto, la frecuencia del pulido es fundamental para no dañar el material.

Limpieza del suelo tras el pulido

Después del pulido, barrer o aspirar con agua y jabón suave es un paso intermedio entre el pulido y el abrillantado del suelo.

El abrillantado de suelos le devuelve al suelo su brillo original

El pulido, por el contrario, es un procedimiento más sencillo destinado a recuperar el brillo original de un suelo. A diferencia del pulido, no afecta al grosor de la superficie y, por tanto, puede realizarse con más frecuencia.

En este caso, el profesional aplica un producto para conseguir el brillo deseado, lo que resulta más barato y sencillo que otros procedimientos.

Algunas pulidoras también están equipadas con elementos de micro pulido. En este caso, se utiliza un disco de lana de acero y emulsión ácida que se pone en contacto con el suelo. El efecto de la rotación y el calor pule la superficie, haciéndola suave y brillante.

