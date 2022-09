Carla Martínez, la nueva Country Manager de Habiteo España y Portugal Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 09:59 h (CET)

Gracias a las tecnologías, las personas pueden realizar procesos que se han llevado a cabo siempre de forma más cómoda y desde sus hogares. En el sector inmobiliario, estas han sido aplicadas para que las personas puedan visualizar sus futuras viviendas antes de ser construidas, de forma completamente digital y en 3D. De esta manera, se aseguran de que es la casa que están buscando los clientes. Asimismo, esto es totalmente válido para todo tipo de proyectos que estén en construcción.

Carla Martínez, la nueva Country Manager de Habiteo España y Portugal, ha querido aportar más información acerca de esta avanzada tecnología.

¿Cuáles son sus objetivos como nueva country manager de Habiteo para España y Portugal?

Nuestra intención es seguir trabajando duro en los próximos meses para alcanzar todos los objetivos previstos y, sabemos, que tanto este final de año como el próximo año se prevén desafiantes. Tenemos por delante dos retos muy interesantes: el primero es seguir creciendo en España, a una mayor velocidad, y posicionarnos como líderes y referentes en lo que a digitalización del sector y proptech se refiere. El segundo es abrir el mercado portugués, un mercado en el que, si bien ya estamos trabajando, queremos lograr la notoriedad y la fidelización de clientes que ya tenemos en Francia o España. Ambos proyectos van de la mano y desde el equipo Habiteo España y Portugal trabajaremos con motivación, rigor y mucha ilusión para ayudar a que Habiteo siga creciendo a nivel global. Además, con la llegada de Bien’Ici pretendemos mejorar e impulsar nuestro catálogo de productos, de manera que podamos dar respuesta a todas las necesidades de las promotoras inmobiliarias.

Las soluciones digitales que ofrece Habiteo permiten que los compradores visiten una propiedad de forma virtual antes de que finalice la obra. ¿Podría explicarnos cómo funciona?

Por supuesto, en Habiteo no solo ofrecemos herramientas que permiten potenciar las campañas de marketing y de venta de las promotoras inmobiliarias, sino que también pretendemos ofrecer una experiencia 100 % digital e inmersiva para que los futuros compradores puedan proyectarse en sus futuras viviendas. ¿Cómo lo hacemos? A través de, como bien me comentas, nuestras soluciones digitales. Entre ellas se encuentra la visita virtual, pero existen muchas más como las maquetas 3D integradas en el entorno real, los hotspots, los planos 3D, las animaciones 3D, los mapas interactivos, las visitas virtuales configurables… ¡Podría hablarte de infinidad de herramientas! Nuestro objetivo, básicamente, es crear un recorrido a través del cual podamos conocer toda la promoción, desde el exterior y su entorno, pasando por el edificio en sí mismo, destacando las zonas comunes e introduciéndonos en la vivienda o incluso configurándola a nuestro gusto.

Todo ello se hace a través de enlaces totalmente responsive y de un sistema full web que puede integrarse en la página web de la promoción sin necesidad de usar otras herramientas, es decir, no requieren ninguna descarga o aplicativo para visualizarse y, además pueden compartirse fácilmente entre el comercial y el cliente o el propio cliente con sus familiares y amigos.

¿La gente ya ha adquirido el hábito de conocer inmuebles a través de visitas virtuales? ¿Cuáles son las ventajas de este sistema?

Efectivamente, llevamos trabajando 8 años en Francia y 4 años en España, de manera que hemos participado en muchísimos proyectos de obra nueva donde se ha facilitado la venta a través del 3D. Debemos tener en cuenta que el mercado está cambiando porque también lo está haciendo la sociedad y la digitalización no es el futuro, es el presente, lo estamos viendo en muchísimos otros sectores. En el inmobiliario, concretamente, debemos tener en cuenta que la mayoría de personas empiezan la búsqueda de una vivienda en Internet, lo cual nos hace pensar que allí es donde querrá encontrar la máxima información sobre lo que va a adquirir y aquí es donde nosotros podemos ayudar. Con las herramientas de Habiteo permites dar toda la información de manera visual e interactiva al cliente, generar un efecto wow en tus campañas de marketing, potenciar la venta a distancia y hacer un acompañamiento desde el inicio de la compra hasta la entrega de llaves. Pero, además, nuestras herramientas no están pensadas únicamente para ayudar al futuro comprador a proyectarse, sino también a mejorar y potenciar las ventas de los promotores inmobiliarios y la manera de comercializar sus promociones.

¿De qué manera contribuyen las visitas virtuales a la comercialización de las propiedades? ¿Hay más posibilidades de concretar una operación, gracias a esta herramienta?

Las soluciones digitales permiten conocer toda la promoción de una manera interactiva y sencilla, por lo que es básico para poder comercializar las propiedades hoy en día. Como comentaba, todos iniciamos la búsqueda en internet y queremos obtener información de forma inmediata, lo cual no sería posible en la obra nueva sin herramientas de este tipo y, evidentemente, permiten potenciar, por ejemplo, inversiones inmobiliarias a distancia. Un ejemplo de ello ha sido la pandemia, que nos ha permitido constatar la necesidad de poder concretar operaciones de forma 100 % digital. Todo se transforma y es necesario que el sector inmobiliario también lo haga, para poder acompañar a los futuros compradores, poder brindarles el máximo de información de manera inmediata, fidelizarles y, además, ofrecerles una experiencia que les permita recorrer el proyecto en su totalidad, como si lo hicieran en vivo.

¿Las herramientas que brinda Habiteo son integrables en campañas de marketing?

Las herramientas que ofrecemos en Habiteo están pensadas para, justamente, mejorar las campañas de marketing y potenciar la comercialización, acompañando a las promotoras inmobiliarias en la digitalización de ventas. A través de nuestras soluciones digitales, las promotoras pueden crear campañas de marketing más exitosas y pilotarlas, a través de estadísticas en tiempo real, mediante productos como myHabiteo DATA, un nuevo módulo que te permite obtener datos procedentes de nuestros enlaces widgets o generando mucho más contenido en tan solo 5 clics con myHabiteo Studio. Pero, además, nuestras herramientas responden a las necesidades del marketing digital, lo cual permite potenciar las estrategias online. Las herramientas digitales son perfectas para crear un efecto wow en tus clientes, interactuar con ellos y fidelizarlos, al tiempo que posicionas la marca y publicas contenido de valor.

¿Estas soluciones se pueden aplicar solo para obra nueva de proyectos residenciales o sirven también para otro tipo de inmuebles?

Si bien estamos trabajando en muchos proyectos de obra nueva residencial, nuestras herramientas no solo son aplicables a esta vertical. Estamos interesados en poner un nuevo foco y trabajar en terciario (logística, oficinas, locales comerciales…) o en rehabilitación y reformas, build to rent, residencias… Nuestras soluciones digitales son válidas para todo proyecto que nos permita ayudar a proyectar al comprador o cliente, mostrar los inmuebles, potenciar su entorno y descubrir a través de un recorrido 360º todas sus bondades.

En Habiteo cuentan con distintos planes (Excellence, Premium, Configurable). ¿Qué diferencia a cada uno de ellos?

En Habiteo, tenemos una oferta adaptada a las necesidades de cada cliente. A través de estos packs nuestros clientes tienen acceso a diferentes herramientas 3D. La diferencia de los planes que ofrecemos son, justamente, esto: la cantidad y variedad de herramientas que encontraremos en cada uno de ellos. Para aquellos clientes que necesitan vender sus últimas viviendas o no tienen un gran presupuesto para invertir en herramientas digitales, tenemos el pack light; para aquellos que desean ofrecer un recorrido más completo y potenciar toda la promoción tenemos los packs premiums, y los excellence cuentan con un trabajo de realismo mucho más potente y está pensado para aquellos promotores que requieren herramientas de calidad superior. Así, tenemos la capacidad de adaptarnos tanto a las necesidades de nuestros clientes como a su presupuesto.

¿Podrías contarnos qué es el Habiteo Truck y para qué lo utilizan?

Habiteo Truck es un pop-up efímero. Se trata de un autobús de dos plantas, totalmente equipado, donde hemos agrupado todas nuestras tecnologías 3D: mesas táctiles, carboards, HTC Vives, tabletas… ¿Te imaginas tener un punto de venta móvil y espectacular delante de un salón inmobiliario, frente a la parcela de la promoción o incluso en la plaza de un mercado? Pues con Habiteo Truck lo puedes lograr. Este pop-up store permite dinamizar tus campañas de marketing y generar un impacto a tus clientes, quienes podrán interactuar con todas las herramientas. Sin duda, es una propuesta con la que el efecto está 100 % asegurado.

¿De qué manera está evolucionando la tecnología que emplean para crear las visitas virtuales? ¿Hay mejoras año a año o se trata de un proceso más lento?

La innovación al servicio de nuestros clientes es un lema para nosotros y es que en Habiteo estamos continuamente innovando, desarrollando nuevos productos e intentando ir un paso más allá, siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y del sector en general. Año tras año mejoramos la calidad de nuestros productos y lanzamos nuevas propuestas como myHabiteo Studio o myHabiteo Data. Por delante, tenemos numerosos retos y nuestros equipos de Producto y Desarrollo están constantemente pensando en cómo mejorar la calidad y la funcionalidad de nuestras soluciones digitales y hacer que nuestras herramientas aporten un valor añadido a nuestros clientes.



